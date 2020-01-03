【本報訊】全國政協副主席、前特首梁振英成立的「803基金」，日前入稟高院，要求下令教育局長楊潤雄交代被投訴教師身份和資料，梁昨再將施壓升級，除在網誌繼續批鬥楊潤雄，更將矛頭指向教育界最大工會教協，抹黑教協為「佗（陀）地工會」，揚言「教協不倒大亂不止」。教協強調作為教師工會，有責任保障教師的合理權益，指梁及教育局繼續對老師進行「文革式批鬥」，只會挑動社會矛盾。

早前中聯辦被爆與建制派立會議員密會，提及要對付教育界在內的「三座大山」，而梁振英入稟針對公開被投訴教師身份的司法覆核，被教育界視為配合北京的批鬥教師行動，而梁昨於社交媒體發文，將教師與教協比喻為雙手紋青龍白虎的司機及「佗（陀）地」，暗示為「交通督導員」教育局不想惹事，為官避事。

指楊當習近平言論耳邊風

梁其後又引用習近平「為官避事平生恥」言論，不點名批評教育局長楊潤雄「當耳邊風」，指教育局態度依舊「按既有機制和程序辦事」，心態是等到法官有判決後，「如果上法庭，法官判我要做，我就做，沒有人可以埋怨我」。

梁在文末再將矛頭指向教協，稱教育局官員要「拿出點擔當」，「不要怕雙手紋青龍白虎的老師」、「不要怕教協這個陀地工會」、「不能讓教協藉着收保護費繼續壯大」，更揚言「教協不倒大亂不止」。

馮偉華憂政治批鬥成風

教協是教育界最大工會，會員人數接近10萬，是界內最大工會，也一直被北京及建制視為「眼中釘」。身兼教協副會長的立法會議員葉建源接受本報查詢時強調，教協成立至今近50年，社會大眾都理解教協是「講道理，唔講惡」，反駁指梁振英不斷「撩交嗌」，嘗試挑釁社會矛盾及抹黑教協，「邊個係惡人大家都睇得清楚」，炮轟：「佢（梁）喺鬧人之前，應該倒盆水，睇清楚自己個樣。」

教協會長馮偉華則重申，教協作為工會及專業團體，有責任保障教師合理權益，若然教局及建制派仍舊「文革式批鬥」，只會繼續挑動社會矛盾。他擔心，一旦「政治批鬥」成風，將來不論藍黃陣營，教育界亦不能如以往運作，只會浪費精力時間，對將來教育發展造成影響。

教育局發言人回覆本報查詢時指，對於有意見要求教局公開被投訴教師姓名及其學校名稱，由於最近有機構表示已就此向法庭申請司法覆核，教育局現階段不會評論。楊潤雄前天回應有關司法覆核案，重申教局會據現有程序處理投訴。教協則已表明考慮介入有關司法覆核，正與律師商討下一步行動。