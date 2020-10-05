林鄭接納英最高法院副院長出任終院非常任法官 有待立法會同意

終審法院非常任法官施覺民上月初突然辭任，被指疑因不滿「港版國安法」，輿論嘩然。政府今早公佈，司法人員推薦委員會推薦任命英國最高法院副院長賀知義勳爵（67歲）為終審法院非常任法官，行政長官林鄭月娥亦已接納推薦，會在徵得立法會同意後，根據《基本法》第88條作出任命。終審法院首席法官馬道立對此表示歡迎。

林鄭月娥表示很高興接納上述推薦，指賀知義勳爵自2020年2月起出任英國最高法院副院長，地位崇高、聲譽卓著，深信他將對終審法院有很大貢獻。

林鄭月娥又謂，賀知義勳爵獲任命後，其他普通法適用地區非常任法官的名單將包括14位來自英國、澳洲及加拿大的傑出法官，認為這些具聲望的非常任法官加入終審法院，彰顯香港司法獨立，有助維持外界對本港司法制度的高度信心，亦使香港與其他普通法適用地區保持緊密聯繫，相信這些傑出且具豐富司法經驗的海外法官，將繼續是本港司法制度的獨特優勢。

公佈指出，在聆訊及裁決上訴案件時，終審法院審判庭由五名法官組成。自1997年7月1日以來，除了極少次例外情況，終審法院在審理實質上訴案件時，均從其他普通法適用地區非常任法官的名單中，選出一名法官出庭聆訊。

公佈又指出，《基本法》第90條規定終審法院法官的任命，須由行政長官徵得立法會的同意而作出。政府當局將會就有關的任命徵求立法會同意。

根據《基本法》第90條，香港特別行政區終審法院法官和高等法院首席法官的任命或免職，須由行政長官徵得立法會同意，並報全國人民代表大會常務委員會備案。

曾就法院行政改革與蘇格蘭政府磋商

司法機構表示，目前共有4名非常任香港法官及13名非常任普通法法官。非常任法官的人數上限為30名。在聆訊及裁決上訴案件時，終審法院審判庭由五名法官組成，即終審法院首席法官、三名常任法官及一名非常任香港法官或一名非常任普通法法官。賀知義勳爵獲任命為香港終審法院法官後，其他普通法適用地區非常任法官數目會由目前的13名增加至14名，將提高處理終審法院工作的靈活性。

賀知義勳爵（Lord Patrick Hodge）是英國公民，1953年在蘇格蘭出生。他於1983年取得蘇格蘭大律師資格，1996年獲委任為御用大律師，執業範圍為民事法，主要關乎商業及公司法，亦涵蓋公共法。他於2013年獲委任為英國最高法院法官，亦擔任樞密院司法委員會成員。2020年2月，他成為英國最高法院副院長。

賀知義勳爵曾於2006年至2008年間參與和蘇格蘭政府就法院行政改革的磋商，促成蘇格蘭法院服務處的成立。該服務處董事會大部份成員為司法人員，負責管理法院，現時亦負責管理蘇格蘭各審裁處。賀知義勳爵亦是行政法官，在最高民事法院負責所有初審事務和法院規則的改革。他亦曾在民事法庭檢討顧問委員會擔任成員。現時他是南非斯泰倫博斯大學以及上海華東政法大學的名譽教授，在兩所大學均有授課。

英國最高法院院長韋彥德（Lord Robert Reed）今年7月曾發表聲明，指國安法部份條文引起關注，其影響需要實踐來驗證，因此還待觀察。他又指出，雖然已得到港方的保證，但英國最高法院仍會與英國政府討論，評估香港情況發展，以確認英國最高法院的法官能否在司法獨立及法治環境下履行職務，再決定是否繼續來港。

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