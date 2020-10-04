【本報訊】國泰航空早前因表態不參與第二輪保就業計劃，被外界視為正在為裁員做準備。近日網上盛傳國泰將於今日宣佈裁員計劃，涉及上千名員工。國泰回應，不就外界各種揣測及傳聞作評論。

網上有人貼出短訊截圖，指國泰今日會向逾1,100名國泰城員工及機師派發解僱信，並會即日封鎖員工的職員證及電郵。消息稱，國泰已預留國泰城10月12日所有會議室，供被解僱的空中服務員歸還制服。市傳被裁員工分別涉及400名國泰城員工及700位機師。

有國泰員工表示，這些截圖周六起在同事之間流傳，內容用上公司行內術語，但沒有管理層證實真偽。另外近日國泰向員工發出內部通告，指從10月1日起，暫停需要值勤及休假的員工之間的調更，直至另行通知。國泰回覆傳媒查詢時指有關安排屬暫時性質，以確保機艙服務員維持基本飛行運作經驗。

或影響1,100員工

對於裁員，國泰回應不就外界各種揣測及傳聞作評論。早前國泰航空行政總裁鄧健榮接受媒體訪問時指，國泰客量由往常單日10萬跌至僅1,500人次，每月現金流失15億至20億元，最大部份正是人工，不可能長久燒錢下去。市傳今次被裁員涉及1,100名員工。

早於今年7月，國泰有三分一的航機飛往沙漠計劃長期停泊，當時國泰員工內部群組已流傳，公司會因此裁走三分一的地勤員工；空勤人員方面，估計全球合計裁員規模達4,000人。國泰曾申請第一輪保就業計劃，承諾受薪員工約2.5萬人，惟國泰沒有參與第二輪保就業計劃，令大規模裁員的消息因此甚囂塵上。

疫情令旅遊、海外升學、商業活動等停頓，全球的航空公司均受重創，國泰航空上半年虧損高達99億，國泰6月宣佈390億元集資方案，既透過股東參與供股，籌集117億元，政府也透過認購優先股及提供過渡貸款，為國泰提供273億元資金，相關資金來自土地基金，是主權移交後港府首次向私人企業注資。