西灣河中槍學生每月覆診5次 慢必籲支持「熊仔餅樂園計劃」捐助年輕抗爭者

去年11月11日民間發起全港三罷期間，網名「熊仔餅」的21歲香港專業學院（IVE）周同學在西灣河遭交通警實彈射中右腹，要切除右腎和三分之一肝臟，他其後與20歲姓胡男子共被控一項「故意阻撓在正當執行職務的警務人員」罪及一項「企圖搶劫」罪後，再被控以一項「企圖從合法羈押逃脫」罪。前立法會議員陳志全昨日為周同學慶祝生日，陳透露周現時每月都要覆診4、5次，包括外科、內科、骨科、心理醫生和皮膚科，他呼籲巿民支持周同學發起的「熊仔餅樂園計劃」，捐款幫助其他年輕抗爭者的醫療、進修、就業和安頓家人等方面的費用。

陳志全昨在Facebook透露，昨晚於黃店心燒食堂為周同學慶祝生日，其間周獲老闆送上一盒外國製造的熊仔餅，食用期限剛巧是2020年11月11日，即周同學中槍剛好一年後。陳志全透露，由於周同學受到多重傷害，加上面對隨時入獄的壓力，現時心靈相對脆弱，有時更會胡思亂想，以為無人關心自己，故他已叫對方一有需要即致電他，「就算我唔係議員，我都會盡一切努力去幫佢」。

陳透露，周同學本月尾將要再次上庭，但由於警方仍未準備好控罪資料，故屆時不會是正審聆訊。他呼籲港人更多幫助有困難的手足，包括支持周同學發起的「熊仔餅樂園計劃」。陳指，周同學由於被網媒拍下被警方槍擊一幕，而受社會關注，但其實很多抗爭者被警暴打傷的過程，都不幸地沒有被拍下，認為有關人士遭濫捕後，更加需要港人施以援手。

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