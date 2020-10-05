隔離時發病　尼泊爾婦傳親友

【本報訊】本港昨日新增三宗輸入個案，其中一宗涉及一名73歲尼泊爾女士（第5110號），她9月27日完成檢疫後，到油麻地親友家居住，因身體不適先後到過油麻地普通科門診及私家醫生求醫，但醫生並無為她留樣本檢測，其後再到急症室求診後始確診，其同住的兩名親友昨日初步確診。

曾到診所 醫生不檢測

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，這名73歲女士9月13日從尼泊爾抵港，於尖沙嘴最佳盛品酒店檢疫，其間兩次樣本均呈陰性。患者9月25日曾現病徵，無食慾及胃痛，但未有通報及求診，至9月27日完成檢疫後，到油麻地炮台街立德大廈的親友家居住。

患者因身體不適，9月28日及10月1日親友先後帶她去油麻地普通科門診及彌敦道481號天一醫務所求醫，其後到伊利沙伯醫院急症室求醫後，經院方檢測呈陽性，病毒量高。其兩名同住親友亦初步確診。張竹君指，兩間診所並無為該女患者留樣本檢測，「兩間診所可能覺得佢嘅病徵唔似，我哋提醒下次遇到同樣情況都盡量（為病人）留樣本。」

另外兩宗輸入個案，分別為9月23日由尼泊爾乘坐RA409航班抵港的71歲男子（第5114號），確診前居於尖沙嘴君怡酒店；以及10月2日從俄羅斯抵港的25歲貨機工作人員（第5113號），確診前居於赤鱲角香港天際萬豪酒店，兩人均無病徵。

呼吸系統專科醫生梁子超指出，該名73歲尼泊爾女士檢疫期間已發病，有播毒風險，結果再傳播給兩名同住親友，「佢喺社區已停留一段時間，佢嘅親友亦可能發病一段時間，可能已經喺社區傳播出去，係絕不理想」。他指，隨着疫情緩和，衞生防護中心的隔離檢測應在第13日、即臨結束14日檢疫期前進行，並需24小時內有檢測結果，防止漏網之魚，「如果第13日做檢測，只有1至2%陽性個案遺留，如果第10日做，可能會有超過10%遺留，好多人完成檢疫後先發病。」