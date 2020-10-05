將軍澳皇冠酒店自助餐凍龍蝦 疑累一家5口中毒2送院 另一家庭小童屙到脫水

外遊無期，在本地酒店「宅度假」（Staycation）是不少港人心水，但市民亦應留意酒店每個環節有否保持一貫乾淨衞生。葉先生一行6人，昨晚在將軍澳九龍東皇冠假日酒店一樓「尚廚」享用自助餐，其中5人吃過已「開邊」的凍龍蝦後上吐下瀉，屙足一晚，2人更要在急症室接受治療，懷疑食物中毒。葉先生稱，當晚另一家人也吃過凍龍蝦後不適，質疑店方處理海鮮過程不夠衞生，已把事件通報衞生防護中心及食環署。

葉先生稱，昨晚和家人、外母等一行6人在「尚廚」享用自助餐，因食客眾多，餐廳預先把部份需冷藏的海鮮，放在開放式廚房位置，僅用凍水、冰塊等保持低溫，「我感覺呢種refill過程可能有啲唔衞生，或者啲冰未必乾淨……食完之後3個鐘，我哋5個都又屙又嘔，外母同另一個親戚要叫白車送去急症室。唯一冇食凍龍蝦嘅小朋友就冇事」。

他表示，今早自己和太太仍然「屙到七彩」，到餐廳投訴時，發現另一個家庭也因為吃過凍龍蝦等而不適，「聽聞佢個小朋友屙到脫水」。他稱，餐廳經理承諾跟進，但拒絕透露是否處理食材出問題，故已向衞生防護中心及食環署報告事件。他稱，Staycation應該開開心心，沒想過會遇上懷疑食物中毒事故，希望酒店從速改善。

《蘋果》多次致電「尚廚」，但均沒人接聽。衞生防護中心證實，接獲5名市民於該餐廳用膳後不適的報告，暫列作懷疑食物中毒個案調查。食環署表示，已派員到餐廳調查， 並抽取樣本化驗；食安中心亦會向負責人和員工提供食物安全和衞生教育，並要求處所進行徹底清潔和消毒。

家庭醫生鄭志文表示，海鮮擺放在攝氏4度以上、攝氏65度以下環境，很快便會滋生細菌，若被強燈照射，變壞速度更快。他提醒市民，務必留意食物有否在室溫擺放了長時間，若擺了太久，不宜進食。他指，留意到Staycation風潮下，市民更常選擇食自助餐，但餐廳人流頻繁、食物又多，食客應時刻做好戴口罩、潔手等基本衞生，減低交叉感染機會，「不過疫情之下，最好都係唔食自助餐」。

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