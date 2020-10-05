武漢肺炎︱首宗兒童宿舍職員確診 須全舍撤離 衞生署記招未有主動交代

武漢肺炎於本港爆發而來，首次有兒童宿舍職員確診，致宿舍職員和入住人士須全部撤離。衞生防護中心今（5日）公佈11宗新增染病個案，僅提及當中兩宗個案，分別為31歲女士和55歲男士，與早前確診、由尼泊爾到港的73歲女士（個案編號5110）有流行病學關連。

《蘋果》得悉，該兩宗新增相關個案，兩人屬夫婦關係、即個案5110的兒子和媳婦，皆為尼泊爾籍，並於社福機構「香港國際社會服務社」（ISS）工作。ISS回覆查詢時證實，該名31歲女士為文職人員，於炮台山的免遣返聲請人兒童宿舍上班。宿舍近月共有6名兒童居住，年齡介乎1歲至15歲，由4名宿舍職員照顧，現正等候撤離，由衞生防護中心安排送往檢疫中心隔離。

確診女職員上月30日最後上班 兩日後發病

個案編號5110、由尼泊爾到港的73歲女士於上周五（2日）確診，曾居於油麻地炮台街立德大廈的親戚家。今公佈確診的31歲女士是其媳婦，於2日發病。

ISS指，31歲女職員確診前最後的上班日期為上周三（上月30日），確診消息一出，已即時安排宿舍內所有職員和兒童進行自我隔離，及每三小時量度體溫，並通知過去14天內、曾接觸宿舍兒童的家人及學校。

ISS續指，自疫情開始，外來的職員均須量度體溫及消毒雙手，每天均至少清潔3次，確保環境整潔。

男患者任職宿舍外判保安 本月3日發病

根據ISS網站，隻身來港的未成年免遣返聲請人，可申請入住「羅蘭士國際庇護舍」，宿舍有專人24小時看管。根據港府回覆聯合國兒童權利委員會文件，社署自2006年4月起委託ISS，為需要援助的尋求庇護者和酷刑聲請人提供實物援助。18歲以下隻身來港人士，由於留港期間沒有父母的輔導，入住宿舍可確保其人身安全和提供適切輔導。

個案編號5110的兒子亦於10月3日發病，他於ISS轄下觀塘的免遣返聲請人辦事處任職外判保安員，主要駐守辦事處入口及等候區。ISS指，辦事處今起關閉至少3天作全面消毒，所有員工在家工作，並會盡快接受病毒測試。而其他同更上班的保安員則已接受病毒測試，全部呈陰性。

ISS指，辦事處受影響的服務使用者已被知會，並安排到位於太子辦事處接受服務。太子辦事處將為此延長服務時間，並將優先處理家庭、兒童、有醫療及特殊需要的個案。

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