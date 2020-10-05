張建宗暗示短期內推健康碼

【本報訊】政務司司長張建宗表示，政府正積極與內地及澳門商討健康碼機制，並透露當局研究讓持有相關證明的內地港人免檢疫回港，已進入最後階段，意味有關安排或於短期內推出。不過，中大前校長、現任中大醫學講座教授沈祖堯認為，疫苗及有效藥物面世前，政府必須守住關口。

張建宗昨在網誌指出，港府正積極與內地和澳門商討，讓持有武肺病毒核酸檢測陰性證明的人士，利用健康碼機制互相豁免強制檢疫安排。不過，本港要待疫情穩定才能落實，政府會繼續以謹慎態度採取防控措施，市民亦不宜鬆懈，又指讓持有相關證明的內地港人免檢疫回港的研究已進入最後階段。

沈祖堯：有疫苗前須守關口

張建宗稱，近期疫情有所紓緩，但仍然反覆，呼籲市民繼續保持高度防疫意識，避免疫情再次在社區爆發，令過去兩個多月的努力付諸流水。

2003年沙士期間有份帶領醫護抗疫的沈祖堯昨出席電台節目時表示，武漢肺炎病毒與沙士不同，沙士患者若不發燒傳染性低，而且沙士的死亡率高，患者不會周圍走，傳播風險較小。

沈祖堯指，沙士抗疫只用了三個月，但形容今次疫情是疲倦及漫長的戰爭。沈續稱，大部份武漢肺炎患者病徵輕微、年輕患者死亡率低，認為在疫苗或有效藥物面世前，最有效的控制方法是隔離及預防，認為政府須多做檢測、守住關口。