無良業主加租67%　濫收「走廊費」

【本報訊】基層住屋問題水深火熱，疫症拖累下更火燒眼眉。有深水埗劏房戶指因疫情開工不足，月入跌至不足1萬元，但業主企硬加租兼無故收取2,000元按金，需向親友借錢交租，斥業主毫無同情心。有劏房戶控訴業主一次過加租67%，由月租4,500元加至7,500元；有劏房戶則被濫收「樓梯燈費」和「走廊費」。

黃女士一家四口租住深水埗一間面積160呎劏房達五年，租金年年加，由3,000元加至現時5,500元，水電費另計，每月逾千元。從事飲食業散工的她受疫情影響，今年2月起開工不足，每月收入減至不足1萬元，惟業主8月時仍提出加租1,000元，「有同佢傾過加800蚊好無，但係佢唔肯」，更無故收取2,000元按金。她說因搬遷開支更高，無奈妥協，「房東好冇同情心，佢話加你租就加你租，想加幾多就加幾多，一係就搬走」。黃女士指兩名子女仍年幼，面對上學支出兼加租，需向親友借錢度日。

環境惡劣 住所曾現蜈蚣

單親媽媽劉女士與年幼女兒同住深水埗劏房，之前租住的劏房只有50呎，月租卻達4,200元，呎租84元，業主更收取每人38元的「樓梯燈費」和10元「走廊費」，女兒更被鄰居「毛手毛腳」，「搞到報警同住庇護中心」。

劏房住戶梁小姐指，曾遇業主一次過由4,500元加至7,500元，「租真係任佢噏，（交唔起呢？）佢咪一句咁你哋搬囉」。她稱現住的劏房有嚴重滲漏問題，「甩灰」位置正對煮食地點，仍需面對業主濫收水電費，曾被徵收15元一度水的水價，高於水務署收費，但即使入稟控告業主轉售水電，卻因無法獲得用水量證明，不獲受理。

居住油尖旺區的劏房戶江先生指一眾劏房戶均面對「越住越細，越住越貴，越住越閉翳」的苦況，其所住的劏房更曾兩度出現蜈蚣，環境衞生惡劣，業主卻繼續大幅加租。