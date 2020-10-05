警員作供不可信不可靠 兩學生脫堵路罪

網民去年10月13日在多區發動「神獸罷就」行動，兩名學生涉在深水埗參與集結時被捕，同被控在公眾地方造成阻礙罪。案件經審訊後，裁判官張天雁今宣讀裁決，質疑案中警員作供有出入，兩警證供又自相矛盾，部份警員作供更是不可信亦不可靠，法庭難以安心依賴他們的供詞，未能確定被告身處位置或做了甚麼，裁定兩名被告罪名不成立。

16歲鍾姓中四女生散庭後和親友相擁。18歲IVE學生胡文俊庭外表示，希望公眾繼續關注抗爭，不要因為疫情而忽視和他一樣要出庭受審的人。他亦表示，案件今天裁決，緊張在所難免，「但最緊要人冇事」。

控罪指兩名被告於去年10月13日在深水埗長沙灣道與欽州街交界馬路附近，與其他不知名的人聚集，因而可對公眾地方造成阻礙或交通受損。

張官裁決時指，她早前就女被告招認口供可否呈堂一事上，已質疑時任高級警員、現職警長的黎錦耀的證供。而黎作供提及鍾姓女生與多少人在一起、她的行為狀況、以及有否戴口罩等事項時，又多次更改口供，故在案中他的作供皆有不可信、不可靠之處。

警員疑曾問女被告「係咪做天使」

至於制服胡的督察黃耀彬，張官亦指其庭上證供與口供紙有重大出入、自相矛盾之餘，亦與黎的口供不同。例如黃在口供紙上提及，案發現場有約60人站在行人路及馬路上，惟他出庭作供時改口，聲言該60人都站在馬路上，黎更謂現場只有30人。法庭難以確定哪一方所言才是真確。

張官亦指，黃在口供紙上只是交代胡於案發時身處「上址」，沒有詳細說出在哪裡，但在庭上卻聲言胡最接近他，卻沒有說出胡在馬路上做了甚麼。

黎在庭上聲稱，追截鍾姓女生時沿途沒有障礙物，惟黃督察則表示有障礙物但交通沒受阻，又沒有詳細交代現場交通阻塞情況。張官認為，兩名警員的可信性及可靠性存疑，難以安心依賴他們的證供，亦不能確定兩名被告當時身處位置及行為。由於控方未能舉證至毫無合理疑點，張官裁定兩名被告脫罪。

女生於審訊時曾就招認口供可否呈堂一事出庭自辯，透露被捕帶返警署後，與其他羈留人士被迫面壁跪地，有警員不斷以粗口辱罵他們，拘捕她的黎錦耀更問她：「做咩出嚟，係咪做天使？十個有九個都話冇，你估我唔知？」黎又喝罵前往警署的律師謂：「阻住人，唔好咁多事！」

【案件編號：KCCC554/20】

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