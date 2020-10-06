「散仔會」去信醫委會狙擊郭家麒 投訴辱警違醫德 郭：公道自在人心

公民黨立法會議員郭家麒10.1轟「綠色物體」淪政權走狗的言論，再遭警方追究。繼警方前日（4日）於Facebook嚴厲譴責後，警隊員佐級協會主席林志偉今去信醫務委員會，投訴郭家麒作為醫生煽動仇恨，辱警言論涉專業失德，違反《香港註冊醫生專業守則》理念，要求委員會跟進和裁決。郭家麒回應指控，稱港人有言論自由，「公道自在人心」，希望警隊不要忘記，公僕是要服務市民而非打壓市民。

郭家麒於本月1日在Facebook上載警方於銅鑼灣一帶重兵佈防的照片，寫上「一堆綠色物體，甘心作為殘暴政權的走狗，打壓的都是香港人」、「可能是學歷不高，水平不足，卻有高薪厚祿。能夠吸引到這堆人死心塌地作奴隸。但這樣便成為高壓獨裁統治者的一個工具，出賣了自己的靈魂，這樣值得嗎？」。

林志偉在投訴信中跟隨警方論調，投訴郭煽動仇恨，惡意中傷和羞辱警員，甚至為不可告人的政治目的辦事，「試問病人怎能信任一個顛倒是非、皂白不分，終日為撕裂社會而埋首抹黑執法者的醫生呢？」。他指，醫生應具備更崇高的專業操守標準，讓公眾對醫生的能力和誠信保持信心，批評郭涉嫌違反《香港註冊醫生專業守則》理念。林指按規定，如醫生有違紀行為，其行醫資格可被「遞」（褫）奪。

林又指，原本不屑對郭家麒的無稽言論作任何回應，自詡警隊堅守崗位、維護法紀和保護市民生命財產安全，如果這些行為屬政權走狗、奴隸、出賣靈魂，只能忍辱負重，默默履行工作。他促醫務委員會公正審慎處理投訴，作出合乎市民利益的裁決。

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