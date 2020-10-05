277次飛行　僅8.23凌晨出動

【本報訊】12名港人被送中事件，外界一直質疑港方是否早已知情，甚至提供情報予內地以作拘捕。本報翻查飛行服務隊定翼機「B-LVA」及「B-LVB」近月飛行紀錄，兩機不時作兩小時以上的較長時間飛行，但只有兩次飛行逾四小時，其中一次是8月23日，總共277次的飛行任務中，只有8月23日是凌晨出勤。

警務處長鄧炳強8月27日、即中國海警公告查獲12名港人翌日，曾公開表示仍在向內地當局尋求更多資訊，但未收到任何通知，又指香港警方都是透過傳媒才得悉事件，澄清事件非跨境合作行動。

不過，鄧的說法明顯未能說服公眾，更有家屬指8月26日曾報警，卻有警員展示跟12名被扣人士的通訊紀錄，提及出海釣魚，令警方對逃亡知情的說法甚囂塵上。雖然警方公開部份雷達紀錄，但仍未能解釋多個謎團，包括透過雷達系統是否發現該快艇行蹤，亦未能排除中國海警跨境執法嫌疑。本報日前亦發現有遠洋貨輪曾在公海跟快艇「擦身而過」，或成為關鍵目擊證人，但警方未見有計劃向船員問話，事後也未有到布袋澳調查。

「幾乎肯定執行監察任務」

據FlightAware紀錄，「B-LVA」及「B-LVB」7月中及8月中至今共執行179次及98次飛行任務，前者只有一次行動為長時間飛行，10月1日早上10時飛行逾五小時至中國川山群島一帶；「B-LVB」各有一次逾三小時及四小時的飛行，兩次飛行路線模式相若，均是在香港東部水域上空以多次繞圈方式飛行，其中逾四小時的一次就是在8月23日，亦是僅有一次凌晨出動。

有熟悉飛行服務隊運作人士透露，定翼機甚少凌晨出動，在上空盤旋飛行幾乎肯定在執行監察任務，要留意地面或海面目標，過去曾配合海關及水警的反走私任務出動。協助12港人的立法會前議員朱凱廸稱，無論警方或飛行服務隊均是用公帑，兩者有必要向外透露行動情況，「飛行服務隊你係咪例行巡邏，所以8月23嗰日咁飛，如果係特別任務，咁係咩先？你係政府部門，做咗就要解釋」。