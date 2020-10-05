【本報訊】家住半山豪宅的六旬婦開設六個淫網，並以寓所作為聯絡中心、指使家中兩名菲籍女傭接收客人預約，再安排不同國籍妓女提供「到會」性服務，九年間營業額達6,600萬元，淨賺3,300萬元。警方前年派卧底探員多次放蛇，最終拘捕涉案三人及外籍妓女，其中一名菲傭去年認罪判監，六旬婦及餘下另一菲傭昨亦承認串謀依靠妓女賣淫收入為生等共六罪。老婦求情透露，年輕時曾任陪酒女郎和妓女，同居男友揭發後一度拒絕同床；及後她因年紀老邁，才改做「扯皮條」賺錢。

兩被告為黃佩𤧟（68歲）及Jo-an Evera Palpal-Latoc（42歲）。二人同承認一項串謀依靠妓女賣淫收入為生及一項串謀洗黑錢，另各承認兩項洗黑錢罪，總共涉款逾4,800萬元。黃婦繼續還押，Palpal-Latoc則准續保釋，下周一判刑。同案另一菲籍女子Gallego Jeanette Villaflores去年承認串謀依靠妓女為生罪，判監10個月，已服刑完畢並返國。三人屬主僕關係，原同住於黃婦涉案半山地利根德里豪宅。

求情稱無逼良為娼

黃婦生於內地，1957年來港。大狀求情稱，黃婦當年同居男友得知她賣淫後，拒絕與她發生性行為，二人後來雖有結婚，惟到老仍膝下猶虛，令被告感傷心和後悔；及後她因年邁，無法重操故業，才改為開設淫網，轉行扯皮條，但強調沒有逼良為娼，皆你請我願。大狀指被告受失眠和抑鬱困擾多年，近年更疑患上失智症。

涉案妓女除來自俄羅斯和委內瑞拉，亦包括泰國、尼泊爾和菲律賓等，但警方無從得知當中有否包括傭工。

案情指，2018年4月至5月間，四名卧底警佯裝嫖客，致電涉案淫網電話預約妓女服務，兩名菲傭被告接到電話後作安排。卧底警分別以現金及信用卡支付肉金，現金收6,000元，信用卡連附加費7,080元，但可議價。

同年5月15日，警方展開拘捕行動，突擊搜查被告半山寓所，搜出17本賬簿，記錄2009年1月至2018年5月間，包括妓女和客人名字及酒店名等交易資料。次被告警誡下稱，供客人挑選的妓女相片取自網上，上門應召的妓女實際是另一人。

案件編號： DCCC83、463/19