宣道小學家長遺憾教師被釘牌讚關心學生 撐工作紙內容無問題「無陰謀」

九龍塘宣道小學有教師被教育局指有計劃地製作教材散播港獨信息，因而被取消教師註冊，該校及使用過該工作紙的教師亦分別收到譴責信及書面警告。有該校家長認為學校應是讓學生有討論空間的地方，亦有家長認為工作紙內容沒有問題，從工作紙亦「睇唔到所謂嘅陰謀」，又形容該教師關心學生，是位「好老師」，對事件感到好傷心。

教育局昨晚（4日）回覆個別傳媒查詢時指，於本年9月下旬取消一名教師的註冊，指該名教師嚴重專業失德，其設計的教材有計劃地散播「港獨」信息，不符合香港特別行政區在《基本法》下的憲制和法律地位。消息指被取消註冊的教師於九龍塘宣道小學任教，去年《大公報》曾報導該校有教師製作工作紙，要求小五學生在觀看前香港民族黨召集人陳浩天的港台訪問後，回答甚麼是言論自由、陳提出港獨的原因等問題。今晨6時許有大批傳媒到該校校門採訪。

家長憂教師日後自我審查

子女就讀小二、小三的周先生表示，昨晚看過工作紙，認為內容沒有問題，因沒有「要港獨」的前設，又指學生應有獨立分析能力。周又稱，其兒子曾被該教師教導，對他被取消註冊感到可惜、遺憾、傷心，形容他有資歷，是位「好老師」、「好關心學生」。對於教師被指有計劃散播港獨信息，他稱，從工作紙「睇唔到所謂嘅陰謀」，亦擔心該校教師之後會自我審查，又指「嚟得就信任呢間學校」，若不認同學校取向則會離開，又稱學校只是子女學習的其中一個環節，家長引導亦同樣重要。對於子女在港升學，周先生坦言因今次事件而多了考慮，惟稱對香港未至於失望，因坊間亦有不少支持教師的聲音。

低年級學生家長林先生認為，教育局的舉動為表達教師「唔好再咁做」的意思，他稱沒有詳細看過工作紙內容，惟他認為現時社會事件連成人亦難以解釋對錯，而學校應是讓學生學習、討論的場地，不止是表達立場。他又稱，一向有為子女跟進功課，「但相信老師係專業，唔會特別睇清楚啲工作紙」。

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