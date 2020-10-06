劉希泳詐騙貸款案 控方證已於內地身亡不再提訴

華懋集團已故主席龔如心好友、尖沙嘴君怡酒店前東主劉希泳，懷疑於2017年3月在內地吉林遭檢察官嚴刑迫供致死。而他在香港被指涉嫌向中國工商銀行（亞洲）詐騙兩億元貸款案，起訴至今已5年，直至今天才結束。控方基於劉希泳已於內地死亡，今向區域法院正式申請宣佈控罪書無效，撤銷3年多前發出的拘捕令，並同意發還10萬元保釋金予劉希泳的遺產。相關申請獲法官郭偉健批准。

律政司代表今呈上由內地相關部門發出證明劉希泳已死的公證書副本，指基於劉希泳已於內地死亡，故申請將拘捕令撤銷，同時要求法庭接納證書內容，並在本案控罪書上簽署蓋印，宣佈控罪書失去法律效力，同時下令結束檔案。

據了解，公證書上稱1956年4月11日出生的劉希泳，於2017年3月19日死於吉林延吉市。

控方同時要求法庭下令將案中的證物及文件，全數歸還物主。至於劉交出的10萬元保釋金，控方表示當初的保釋條件沒有限制劉出境，劉返回內地亦屬合法，而其後他因被羈留，無法出席本港聆訊，非他所願，故控方不會視劉為棄保潛逃，不會申請充公保釋金。

劉希泳的遺產管理人林錫光申請將該筆保釋金發還予劉的遺產，並要求法庭將支票抬頭寫上林的姓名。郭官聞言表示驚訝，稱沒有處理遺產的經驗，不知一般做法是否直接將支票寫給個別人士而非遺產。林回應稱，他在銀行開立了一個專門處理劉希泳遺產的個人名義戶口，有關保釋金支票將存入該銀行戶口以作處理。最終所有申請均獲郭官批准。

【案件編號：DCCC954/15】

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