李八方online︱民協區議員江鳳儀偕10警合照遭鬧爆 民協促交代或有進一步行動

今時今日，民主派議員走去同「黑警」合照，絕對係死亡之吻。網上流傳一張民協屯門區議員江鳳儀與10位警員嘅高興合照，搞到民協今日要喺Facebook即時出po，表明民協事前對呢張「警民」合照絕不知情：「民協事前並未得悉江鳯儀議員參與有關活動。本會強烈關注有關事件，已要求江鳯儀議員交代有關活動詳情，並不排除有進一步行動。民協提醒各會員參與警方活動務須慎重，並重申民協徹查警暴的一貫立場。」

民協主席施德來話，依佢所知，呢個活動係警方喺中秋前搞嘅耆樂警訊活動，一般嚟講係警方同區內嘅長者中心、區議員合作，提醒老人家慎防被騙。咁又啱呀，老人家喺呢啲指鹿為馬嘅年代，真係好容易被騙。施德來話，民協聲討緊警暴，與警暴割席，民協嘅成員要盡量避免呢類與警員嘅合照，呢類合照真係要避免。至於會否革佢走，施德來話講得太遠，要睇吓對方點回應。

江鳳儀就回應話，呢個活動係上個月由佢擔任主席嘅屯門長者力量聯會、房屋署及耆樂警訊向區內獨居長者嘅送暖行動，並提醒長者勿受騙，呢個活動除咗選舉年，每一年都有搞，今年都不例外。佢話無刻意諗今年要排除警察在外。佢話，知道外界會有人認為佢同警員合作、甚至合照係缺乏政治觸覺，但佢認為政治唔應該凌駕民生，唔會抱住「有警察冇我」嘅態度行善。佢話對今次事件感到好難過，自己都係抱住「老人家心態」去做事。佢唔會因為呢件事退出民協，至於民協要點樣處理呢件事，江鳳儀就話交由民協決定。

不過，無論江鳳儀如何回應，網民嘅觀感已形成。有網民此起彼落批評江鳳儀：「敗壞民協之名，做的事同民建聯一樣！」、「佢今次玩L完」、「民協賣港」、「選民被出賣」、「（江鳳儀）宣佈入民建聯啦！」

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