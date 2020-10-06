港版國安法︱林鄭封殺大學連儂牆：違國安法交執法機關處理

港大連儂牆日前被藍絲破壞，其後學生合力重建。特首林鄭月娥今早出席行會時，被建制派媒體借港大連儂牆事件，指當中很多文宣涉違國安法，林鄭作為校監如何處理，她指教育局局長楊潤雄將與各大校長見面，表明有需要會交由執法機關處理。

林鄭又表示，國安法第9條和第10條都要求香港的學校、大學、社會團體、傳媒，以及一些社交網絡，要增加對國家安全宣傳和教育工作，大學亦責無旁貸。

楊潤雄將晤各大校長

她透露楊潤雄將與各大學校長會面，了解他們打算如何落實國安法的要求，她表明：「但如果有需要嘅時候，佢哋自己已經無能力，可以落實呢個要求，當然執法機關係要處理」。

港版國安法第九條為「香港特別行政區應當加強維護國家安全和防範恐怖活動的工作。對學校、社會團體、媒體、網絡等涉及國家安全的事宜，香港特別行政區政府應當採取必要措施，加強宣傳、指導、監督和管理。」第十條的條文，指明香港特別行政區應當通過學校、社會團體、媒體、網絡等開展國家安全教育，提高香港特別行政區居民的國家安全意識和守法意識。

稱賀知義受推薦與施覺民辭職無關

另外，政府昨公佈，英國最高法院副院長賀知義（Lord Patrick Hodge），獲推薦出任終審法院非常任法官，並獲特首林鄭月娥接納，在徵得立法會同意後將會落實。林鄭月娥今早被問到有關任命，稱這並非因為終審法院海外非常任法官施覺民（James Spigelman）上月2日辭任，兩者無任何關係，

林鄭表示，委任終審法院法官有一個過程，不太可能在短時間內完成，當中涉及經終審法院首席法官進行諮詢，交由獨立的司法人員推薦委員會考慮提名，再向特首提交推薦，特首考慮及接納推薦後交由政府跟進，才可寫信通知立法會內務委員會，並須徵得立法會同意後，根據《基本法》作出任命。

她重申認為賀知義願意接受推薦，是證明本港司法獨立對法官有吸引力，而任命終審法院其他普通法適用地區非常任法官，亦反映香港的司法獨立，繼續吸引海外傑出法官，有關設計是一個重要特徵，以展示及保障香港的司法獨立。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！