6折居屋︱超額認購21倍 新一批逾7,000伙單位明晚7時截止申請

以市價6折推售的最新一期逾7,000伙居屋，明晚（10月7日）7時截止申請。今期居屋數量創復售以來最多，房委會最新數字顯示，未計算親身及郵遞交表，單是網上已累計收到15.7萬份居屋申請，暫時超額認購21倍，最少22人爭一個單位。綠、白表申請人須注意，任何人士只能名列於一份申請表內，申請人也只能以網上或紙本其中一種形式交表，否則將被視為重複申請，一律作廢。明晚7時正是最後申請限期，若透過網上申請，必須在截止時間前填妥申請表及繳付申請費。

過往不少申請者因「上車」心切，未有仔細留意申請須知就交表，最終被DQ。申請者須謹記，任何人士只可名列於一份申請表內，若選擇網上申請，毋須再用紙本遞交申請，反之亦然。房委會更表明，若申請者及家庭成員分開名列於兩份或以上的申請，或夫婦各自分開申請，亦視作重複申請，所有申請一律作廢，已繳付的申請費不會獲退還，亦不能轉讓。

網上申請須以有效信用卡即時繳付申請費

今期居屋申請費為250元，白表申請人可「一表兩抽」，同時申請「白居二」計劃 ；而「居屋2020」及「白居二2020」申請費分別為250元及160元，同時申請兩者則為410元。申請者須謹記，若選擇網上申請，除了要填妥網上表格，更需以有效信用卡即時繳付申請費。

其中，白表申請者成功遞交網上申請及付款後，會分別收到由房委會發送的兩封電子郵件，包括完成付款後會收到確認付款的電郵，其後就收到獲編配的申請編號。至於綠表申請者，在網上交表後亦會收到確認電郵，而屋邨辦事處亦會聯絡公屋租戶的綠表申請人，安排申請人及所有18歲或以上的家庭成員在申請表上簽署，經屋邨辦事處核實及確認後，就會收到有申請編號的電子郵件。因此無論綠或白表申請人，謹記不要填錯電郵地址。

至於選擇用紙本遞交申請，申請人須以劃線支票或銀行本票繳交申請費，而支票或本票抬頭為「香港房屋委員會」，並須在背面寫上申請者的香港身份證號碼及聯絡電話；若支票或本票未能兌現，有關申請會被自動取消。居於房委會公屋的綠表申請者，若選擇紙本申請，須在辦公時間內交到所屬屋邨辦事處或分區租約事務管理處核實資格，並由辦事處把經核實申請表及支票或銀行本票轉交居屋銷售小組。

至於房協出租屋邨的綠表申請者，亦須在辦公時間內把填妥的申請表交到所屬辦事處核實資格，待辦事處在申請表加簽後，申請者需把經核實的申請表及支票或銀行本票，郵寄或在辦公時間交至居屋銷售小組；白表申請者則可郵寄或親身到樂富居屋銷售小組交表。

紙本交表須注的事項，包括填寫申請表時須用黑色或藍色原子筆，並以中文正楷及英文大楷填寫；如有刪改，切勿使用塗改液或改錯帶，申請者及有關成員要在刪改處加簽。若申請者屬綠表公屋住戶，不受入息及資產限制，故毋須填寫申請表入息及資產淨值；白表申請者則須填寫個人或家庭每月總收入及資產淨值。

今期4個全新屋苑共7,047伙

今期4個全新居屋屋苑包括鑽石山啟翔苑、馬鞍山錦駿苑、火炭彩禾苑及粉嶺山麗苑，合共7,047伙，面積由約278至614方呎，以市價6折推售，售價約117萬至489萬元。房委會亦一併推售因撤銷買賣協議而被收回的長沙灣凱樂苑及東涌裕泰苑單位。受疫情影響，今期居屋延至上月10日才開始接受申請，申請期亦由以往2星期，延長4星期至明晚7時截止。由於推遲申請期，今期居屋的攪珠及揀樓日期，亦分別延至明年1月及6月。

申請資格方面，綠表公屋戶只須交還公屋單位，2人及以上白表家庭，每月入息限額大幅上調至6.6萬元，資產限額則為170萬元，單身申請者減半。至於綠、白表比例，由上期5比5，首次調整至4比6，令更多白表人士可以抽居屋。揀樓優先次序方面，將預留2,100個配額供「家有長者」家庭優先揀樓，其次為「其他家庭」，單身申請者配額則為700個。

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