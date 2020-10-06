首宗國安法案件 電單車男將於高院受審 未定是否有陪審團

首宗違反港版國安法案件，涉案23歲電單車司機自今年七一開始一直還柙，今天再訊。控方今修訂控罪地點範圍，由灣仔一帶擴闊至東隧至灣仔一帶道路，並在控罪詳情中交代三名受傷警員的編號，又稱三人受重傷。控方申請將案件轉介至高等法院原訟庭審訊，被告沒有保釋申請，繼續還柙。至於本案會否設有陪審團，據庭外了解，律政司暫時「未處理到呢度」。

報稱侍應的男被告唐英傑（23歲）被控煽動他人分裂國家以及恐怖活動共兩罪。律政司高級助理刑事檢控專員周天行今代表控方申請修訂控罪。兩罪地點原本為灣仔軒尼詩道與謝斐道等一帶，今修訂為「東區海底隧道至灣仔謝斐道與柯布連道交界」，意味控罪範圍涵蓋港島北大片地帶。

而恐怖活動罪則加入三名受傷警察身份，分別為8260、2674及12197，三人皆為警員，控罪指被告導致三人重傷。控方並欲將案件交付高院原訟庭審理。控方各項申請全獲國安法指定法官之一、總裁判官蘇惠德批准。

控方繼續反對被告保釋。辯方資深大律師駱應淦沒有提出保釋申請，被告繼續還柙。案件於11月16日在西九龍裁判法院處理交付程序。對於本案在高院審訊時會否設有陪審團，律政司另一名人員庭外透露：「我哋未處理到呢度。」

案發於今年7月1日，有市民響應號召上街反對港版國安法。當日被告駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，其間被指撞傷三名警員，提堂後分別向裁判法院及高等法院申請保釋，均被拒絕，一直還柙。高院今年8月並曾拒絕被告的人身保護令申請。

根據港區國安法第46條，對於高等法院原訟法庭進行就危害國家安全犯罪案件提起的刑事檢控程序，律政司司長可基於保護國家秘密、案件具有涉外因素，或者保障陪審員及其家人的人身安全等理由發出證書，指示相關訴訟毋須在有陪審團的情況下進行審理。若律政司司長發出上述證書，高等法院原訟庭應當在沒有陪審團的情況下進行審理，並由三名法官組成審判庭。

【案件編號：WKCC2217/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！