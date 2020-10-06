律政司擬介入檢控郭偉強案 陳志全質疑為撤控鋪路

人民力量陳志全今年5月向工聯會郭偉強提出私人檢控，指控郭在內會期間將他拖行導致受傷，涉普通襲擊。律政司昨日向陳志全發信，要求他提供相關文件，以供律政司考慮是否介入其案件。陳接受《蘋果》查詢時質疑做法是為撤控鋪路，若案件最終撤控，他會考慮提出司法覆核。

陳志全向郭偉強所提出的私人檢控案件上月初已經開審，郭在庭上否認控罪，案件將於下月9日進行審前覆核，隨後正式進入審訊程序。律政司突然在昨日向陳志全發信，邀請陳志全提供相關文件，供律政司考慮是否介入案件，假如他在本月19日前，未能提供相關資料，律政司會根據目前的證據作出決定。

陳志全接受查詢時指，律政司在此刻發信，顯示介入的機會十分高，預料律政司會提出撤控，令郭偉強不用接受法庭的裁決。他又估計律政司今次只是「走程序」，表面要求他提供資料，但其實早已經有了劇本，笑稱：「就好似梁君彥剪布之前都會叫泛民建制入房傾，傾完（泛民）唔同意，佢都係照剪」。他稱，若然律政司最終決定撤控，會考慮提出司法覆核。

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