李八方online︱DQ收場 黃之鋒選舉開支逾半百萬 眾志資助立場姐姐61萬參選

今年立法會選舉取消前，政府透過選舉主任之手，DQ咗12位民主派，其中被取消資格的前眾志秘書長黃之鋒，喺選舉開支中披露自己使咗逾50萬，其中逾33萬花喺7個選舉助理及拉票人身上，其中前眾志主席林朗彥佔逾12萬蚊。唔單止咁，成日俾人跟蹤嘅黃之鋒使咗逾6萬蚊喺請司機、油錢上面，其中45萬蚊嘅選舉開支由「香港眾志有限公司」承擔。

另一位自決派、同樣被取消資格嘅「立場姐姐」何桂藍，就係喺逾64萬嘅總選舉開支中，使咗超過40萬喺14名選舉助理及拉票人身上，同埋近8萬蚊喺運輸開支上。雖然佢唔係眾志成員，但「香港眾志有限公司」資助咗立場姐姐逾61萬嘅選舉開支，金額仲多過之鋒，認真巴閉。

其實眾志早喺「港版國安法」生效前已經解散，點解選舉開支申報仲可以由「香港眾志有限公司」負責呢？八方都曾向黃之鋒查證，佢就向八方重申眾志已經解散咗，至於點解選舉申報上有「香港眾志有限公司」、同埋係咪由自己一力承擔返所有選舉開支，黃之鋒就話佢已經冇補充啦。

曾經喺2014年至2016年間擔任黃毓民政治助理嘅羅庭輝，喺去年區選以2票之差落敗，唔知羅庭輝係咪因為輸咗區選畀建制派，決定喺呢屆立法會選舉盡地一鋪，捲土重來，豪花逾50萬蚊喺9個選舉助理及拉票人身上，由2萬蚊到8萬蚊不等，仲特登請咗司機代步，喺逾10萬蚊租金、辦公室及運輸開支中，有逾6萬蚊屬於聘請司機同埋油錢，計埋油費，埋單差唔多要成7萬蚊，全部開支由羅庭輝一力承擔添。

至於參選區議會（第二）功能組別嘅陳劍琴，喺超過52萬蚊選舉開支入面，使咗超過41萬蚊喺選舉廣告上面，另外都使咗超過10萬蚊喺拍攝宣傳照同埋個人形象設計上。

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