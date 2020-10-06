香港黨委三角正式登場？（林海）

剛過去的中秋、「國慶」長周末，縱使警察千方百計阻嚇震懾港人表達訴求的意願，抗議活動也沒有被徹底壓下，而是零星地散落各區。從鬧市商場到獅子山頂，港人仍以各種方式展示出勢不向極權低頭的勇氣；與之相比的，自然是專制者的懦弱虛怯，為一條可能出現的抗議標語，怕得連獅子山頂也出現了警察哨崗。如此「國慶」，即使沒有像去年般出現大規模示威衝突，在港人心中，黨國的顏面也早已盡失。

當然，香港社會的現實，阻擋不了中共權貴繼續構築虛幻、粉飾太平。就在十一當天，香港市委書記駱惠寧便領銜主演了一套「視察調研親民騷」，先後探訪了可以捐出11萬元給內地抗疫的「基層」吳婆婆，和可以花上十萬積蓄組織撐警護旗活動的「劏房戶」徐天民。被訪者的故事浮誇反智兼弄虛作假，固然引來網民的恥笑；然而事件的政治含義，始終在於中聯辦已完全拋棄其僅僅是「聯絡」角色的包裝外衣，正式成為治港的核心機關之一。像內地地方領導般落區「視察調研」，對香港內務指手劃腳，正是西環主政浮面的明證；這不是駱惠寧第一次這樣做，也絕不會是最後一次，而且以後次數只會越發頻密，要的是港人慢慢地習慣接受。

逐步引入內地地方管治架構

將內地地方管治架構逐步引入香港，以落實中共「全面管治權」，光是加設黨委書記一職可不夠徹底。內地地方管治有所謂「四大班子」，即黨委、政府、人大和政協。放諸香港，政府是現成的，立會「人大化」正在進行，香港雖無自己的政協架構，政協所要統戰的對象卻早已散落全國各地的政協之中，而黨委除了要有書記之外，下面還通常會有兩名副書記，一名由地方政府首長兼任，另一名則是專職副書記，主責黨務及意識形態，在內地通常會兼任地方黨校校長。

香港領導架構要與內地看齊，除了駱市委書記和林鄭兼任的副書記外，尚欠一名專職副書記，而此人在剛過去的周末也似是正式浮面了，他就是前特首梁振英。自卸任特首以來，梁振英一直活躍社交媒體，勇於對泛民政黨、公民社會等「敵對勢力」「亮劍」，可說是「政治素質過硬」，極具「看齊意識」。周日，他更在發文批評教協的同時，藉機指摘教育局官員「沒有擔當」，又引用習語錄「為官避事平生恥」，暗諷教育局局長楊潤雄把習金句「當耳邊風」。面對嚴厲指摘，教育局和特區政府卻沒有絲毫反應，完全不符合面對市民及外國批評時的戰狼德性，何也？若說梁振英就是在港主管黨務及意識形態的市委副書記，楊潤雄要受其教訓，林鄭也沒權干涉，一切也就說得通；而梁振英過去三年種種發動意識形態批鬥的舉動，也能得到解釋。

一個十一長假，香港市委正副書記齊齊浮面，特區政治架構加速向內地地方體制靠攏，中共擘劃的香港未來會如何，也不用多說了吧？

林海

傳媒工作者