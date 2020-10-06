【疑點重重】

【本報訊】12港人「被送中」，政府一直否認事前知情，惟越來越多證據浮現，撼動官方說辭。本報調查發現，事發當日飛行服務隊一輛定翼機罕有地凌晨出動，在西貢布袋澳上空盤旋達三小時，7時半更飛往東南面海域疑似「護送」快艇出海。另一輛飛行服務隊獵豹直升機曾在12港人被中國水警拘捕後，直奔涉事地點，距離最近僅約200米並低飛觀察。飛行服務隊拒絕正面回應，僅稱事件涉及懷疑跨境活動，不作評論。

消息人士向本報透露，8月23日12港人出航當天，一輛飛行服務隊定翼機曾於凌晨4時出動執行「特別任務」。本報翻查航機追蹤網站Flight Aware，飛行服務隊定翼機「B-LVB」凌晨4時19分從赤鱲角機場起飛，繞過香港島及南丫島，4時30分起一直在布袋澳至果洲群島一帶上空盤旋，「B-LVB」初時與海面保持1,000米高度盤旋，其後攀升至2,000米，三小時內盤旋超過50個圈。早上7時、即港警稱12名港人在布袋澳登上快艇的時間，「B-LVB」剛好在布袋澳村上空，並圍繞附近東部水域兜圈。

千米低飛 譚文豪：偵察目標

7時30分、即警方指快艇由香港東南面水域進入內地水域時，飛機突下降回1,000米高度，朝香港東南面海域方向飛行，似追蹤目標。從飛行軌迹可見，定翼機以繞圈方式朝東南方飛行，估計因飛行速度較快艇快，需以繞圈方式跟蹤。根據警方公佈資料，水警數碼雷達保安系統最後偵測快艇時間為上午8時許，「巧合地」定翼機約8時15分開始回航，亦即快艇進入中國水域後的時間。

飛行服務隊獵豹直升機「B-LVH」約一小時後、即9時25分從赤鱲角機場出動，往東南方高速飛行，約9時52分抵達香港東面外海。據內地公佈，海警上午9時許查獲12港人快艇，直升機飛抵位置距海警位置僅數百米，更一度飛近至只有約200米。有熟悉直升機操作人士指，飛行服務隊直升機有遠紅外線攝影機，如天氣良好，「2,000呎外你喺船上食杯麵都睇到」。不過「B-LVH」在該位置只逗留數分鐘後便折返赤鱲角。

本身是機師的立法會議員譚文豪指，「B-LVB」距離海面1,000米飛行是較低高度，可偵察海面目標，一般搜索時才會於半空不斷盤旋，尋找特定目標。對於「B-LVB」曾在半空中盤旋達兩至三小時，他表示，「係咪監視呢班船嘅情況呢，睇表面係好大機會」。譚文豪又指，「B-LVB」屬噴射機，要與海面保持1,000米高度，需以每小時300公里飛行，如目標速度較慢，可能要以繞圈飛行方式跟蹤。他分析「B-LVB」時間及位置，與警方公佈12名港人時間線脗合，不排除警方早已知情，將涉事快艇資料通報中國執法部門。

飛行服務隊不答出動原因

協助12港人的立法會前議員朱凱廸認為，「表面睇咪係監視住佢出海離開香港，睇住佢去中國水域」，一直有說法貿疑12人被捕是「送中劇本」，現時越來越多資訊曝光，跟有關說法不謀而合。他直言港府不願把所有事實公開，「一定有查到水落石出嘅一日，到時只會變成國際級政治炸彈」。

對於出動時間及位置均與涉事快艇相似，飛行服務隊未有正面回應當日出動原因，以及任務是否追蹤該快艇，僅指並沒有關於涉及港人被內地海警截查的任何資料，又指由於事件懷疑涉及跨境犯罪活動，沒有任何補充資料及不作評論。本報向警隊查詢水警及巡警行動紀錄，得到回覆是「巡查記錄涉及行動部署及細節，不會公開」。