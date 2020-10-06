十年前，當年21歲的Happy，初出茅廬，正值少女最盛放的時間，對生活充滿熱誠及期待，卻於當年確診患強直性脊椎炎，由於三姐弟妹也有此病，弟妹病況較輕微，可以如常生活，故她最開初只是背部肌肉疼痛也不以為然，直至2014年突然右腳劇痛引致不能走路，入院檢查後發現盆骨、大腿骨骼嚴重發炎，16年再確診患有功能性失調症。為了減慢退化速度及訓練腳力，每日強忍痛楚做物理治療，她相信一直堅持就會有希望可改善病況。透過她的堅強和毅力，一直可透過助行架輔助步行數步。

可惜，世事總是事與願違，病情最終慢慢惡化，肌肉經常抽筋，更曾因抽筋多次入院及留醫深切治療部。現時雙腳向內彎及無力，不能再步行，加上右手亦開始衰退，現時已不能自行從輪椅移至床上，加上母親年紀亦漸大，也不夠力氣協助她上下床，她深思熟慮後，因不想成為家人負擔，終決定於2020年4月開始入住院舍。

多年來她已試過多款藥物亦無效，醫生於本年2至3月建議她嘗試接受注射依克珠單抗（Ixekizumab），有望紓緩痛楚。但基於經濟及費用的原因而只注射了2個療程，之後便停止注射。但根據研究顯示，注射16個星期後能有效地改善或舒緩病人的痛楚及其他症狀，為病情帶來幫助。醫生亦建議注射此藥物最少24個星期。她慨嘆，現只餘下依克珠單抗有望紓緩她的病症，卻未能負擔注射藥費，連最後的希望都不願給予她嘗試，令她非常絕望。

Happy自2014年開始接受生物製劑治療，多年來雖曾獲撒瑪利亞基金資助5種生物製劑治療，但每次只試用數月便因藥效未如理想被叫停。雖然如此，Happy亦未曾放棄，對Happy來說每試一種藥就是她的一個希望。醫生於本年初建議她接受此藥物的治療，再次給她很大的希望。每月需注射一次，每次費用約$8000元，而醫生亦建議她接受一年注射，她曾向撒瑪利亞基金申請資助，遺憾是，撒瑪利亞基金卻告知她因已獲資助注射多種生物製劑，而他們涵蓋的項目並沒有包括此項藥物，令Happy非常無奈和失望，她現時領取綜援，而母親亦需做兼職侍應幫補她每月繳付院舍的住宿費用及雜費等開支，根本無力負擔藥費。盼大家可以一起扶持她，讓她可以抓緊最後希望，可以改善病情，重新靠自己雙腳站起來。

「蘋果日報慈善基金」關顧主任盼善長能慷慨解囊。

「Happy」暖流之友編號：C4715

網上捐款： http://bit.ly/applecharity

想幫人？請即瀏覽 http://www.fb.com/adfundhk 及 https://www.instagram.com/adfundhk

昔日新聞：撒瑪利亞基金拒批藥物資助 罕見病者：連最後希望都冇埋

-----------------------------

蘋果日報慈善基金

本基金為稅務局認可慈善機構。善款的一分一毫，將全數用於慈善用途，不會收取行政費。

本基金以不同途徑接收捐款：

- 用以長期接收及支援緊急及非緊急的有需要人士；

- 以不同的撥款專戶資助社福機構；

- 每年資助本港小學、中學及大學生在學習及課外活動上的費用；

- 與外間機構合作舉辦義工活動，供受惠個案及社會大眾參與，回饋社會。

現時，「蘋果日報慈善基金」的緊急及非緊急求助個案報道，主要在《蘋果動新聞》以網上報道形式刊登，以呼籲讀者捐款。讀者可集中在「免費專區」瀏覽。刊出報道後，求助個案會正式成為「蘋果日報慈善基金」的服務使用者，即「暖流之友」。每個個案均使用化名作為稱呼及使用獨一的暖流之友編號，以方便讀者進行指定捐款。

【聯絡方法】

電話：29908688

傳真：23076307

電郵：mailto:charity@adfund.org.hk

WhatsApp：98627828

網址：https://hk-charity.nextmedia.com

免費專區網址：https://hk.appledaily.com/free/adfundhk

Facebook專頁：http://www.fb.com/adfundhk

Youtube頻道：http://www.youtube.com/adfundhk

Instagram：https://www.instagram.com/adfundhk

【捐款方法】

– 以PPS或信用卡作網上捐款：http://bit.ly/applecharity（註：單一PPS慈善捐款金額不能超過港幣五千元正）

– 銀行存款：

滙豐銀行：580-198836-001

恒生銀行：368-006565-001

東亞銀行（往來戶口）：015-514-68-01678-5

– 現金捐款（OK便利店）（向店員表示捐款至「蘋果基金」）（註：單一EPS慈善捐款金額不能超過港幣五千元正）

– 港九新界6間華星冰室分店之捐款箱

如讀者市民捐款予「Happy」，請於入數紙／支票背面寫上其C4715暖流之友編號，然後電郵／傳真／WhatsApp訊息／郵寄予本基金。