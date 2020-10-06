公務員宣誓︱政府選擇性諮詢 僅向4大中央評議會發草擬本 其他工會無權預覽

公務員事務局料最快下周發通告，安排新入職公務員宣誓或簽署文件確認擁護《基本法》及效忠特區政府。局方昨向4個中央評議會發出有關通告及聲明的「諮詢版本」；其餘4個同屬主要公務員團體的工會則被拒於門外，只獲口頭通知。公務員工會聯合會批評局方「出爾反爾」，選擇性諮詢；公務員總工會也促政府一視同仁，不應再區分「四大」、「四小」之別。

公務員事務局局長聶德權早前與主要公務員團體會面，包括俗稱「四大」的高級公務員評議會、第一標準薪級公務員評議會、警察評議會和紀律部隊評議會，以及「四小」工會，包括香港公務員總工會、政府人員協會、公務員工會聯合會和政府紀律部隊人員總工會，並透露最快本月中就公務員宣誓安排發通告。

然而，局方昨（5日）只向「四大」發出有關通告及聲明樣本的草擬版本供預覽及諮詢意見，「四小」工會則無份。據了解，有關通告指出，今年7月1日起入職的公務員需簽署確認文件及作出4項聲明，包括擁護《基本法》、效忠香港特區、盡忠職守及向特區政府負責，成為聘用條件之一，

若拒絕簽署會被視為不接受入職條件。據悉，由於屬新入職安排，料「四大」沒太大異議，局方最快下周發通告，再由各部門給予新入職的公務員簽署。

工會斥聶德權出爾反爾

公務員工會聯合會主席唐麗娥表示，昨收到公務員事務局人員來電，稱根據機制，已向「四大」發出有關通告及聲明的草擬版供諮詢之用，而「四小」工會則只會被通知，無權預覽。她指，聶德權早前與「四小」工會會面時曾承諾，發通告前會先給「四大」及「四小」預覽，「佢仲講得好輕鬆，話咪畀你睇囉」，現時卻選擇性諮詢，「明明應承咗我哋就出爾反爾」。

據了解，由於今次宣誓或簽署確認文件，或涉及修例，故按機制只會向「四大」發出有關文件及諮詢意見。但唐麗娥強調，宣誓涉及全體公務員，局方早前也諮詢主要公務員團體，「我哋地位係平等」，更甚是聶德權有口頭承諾在先，更應尊重不同工會意見，不應拒於門外，「真係好唔公平」。

公務員總工會：不應再有「四大」、「四小」之分

另一「四小」、公務員總工會也不獲發諮詢本。主席馮傳宗表示，早前與局方會面時，有工會要求在發出有關通告前先給工會預覽，局長稱會考慮，卻沒有承諾。他指出，按以往機制，僅「四大」是諮詢對像，可預先收到有關文件，而「四小」只會收到通知。但他認為，若政府仍依舊只向「四大」提供預視本，「四小」則沒有，「我哋係唔同意」。

馮傳宗強調，無論「四大」或「四小」都是跨部門工會，有足夠代表性，影響力相若，「如果因為以前嘅規矩，『四大』先畀（預視本文件），『四小』剩係知會，我覺得係唔合時宜，應該要改變呢種做法，從善如流」。他認為，既然「四小」工會同樣被視為主要公務員團體，不應再有「四大」及「四小」之分別，尤其在重要事件上更需諮詢。

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