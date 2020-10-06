【本報訊】網民去年10月在多區發動「神獸罷鷲」行動，兩名學生被指在深水埗參與集結遭拘捕，同被控在公眾地方造成阻礙罪。裁判官張天雁昨裁決指，案中有警員在庭上多次改口供，供詞不可信亦不可靠，他跟另一名警員的證供又自相矛盾，有警員庭上作供與口供紙的版本亦有出入，法庭難以安心依賴他們的供詞，未能確定兩名被告案發時在哪裏和做了甚麼，裁定二人罪名不成立。

鍾姓中四女生（16歲）散庭後和親友相擁。IVE男學生胡文俊（18歲）在庭外呼籲公眾繼續關注抗爭，別因疫情而忽視和他一樣要出庭受審的人。

控方案情指，數十名示威者去年10月13日在深水埗長沙灣道與欽州街交界馬路黃格上聚集，其間無視警方警告，持續叫囂。及後警方驅散示威者，並先後制服兩名被告。

督察沒法解釋人數分歧

張官裁決時指，她早前就女被告招認口供可否呈堂一事上，已質疑警員黎錦耀的證供。黎作供提及女被告與多少人在一起、她的行為狀況及有否戴口罩等事項時，多次更改口供，故黎的供詞不可信也不可靠。

至於制服男被告的督察黃耀彬，張官亦指他的證供與黎的版本不同。例如黃在口供紙中稱案發現場有約60人站在行人路及馬路上，惟他在庭上改口稱該60人都站在馬路上，而黃沒法解釋證供為何有此分歧，黎更聲言現場只有30人。張官認為難以確定哪一方所言才是真確。

張官亦質疑黃在庭上作供與口供紙所述有重大出入兼自相矛盾。例如黃在口供紙上只交代男被告案發時身處「上址」，沒有詳細說出男被告在何處，庭上卻聲言男被告最接近他，男被告也在黃從警車下車後跟隨其他人四散，但又沒說出男被告在馬路上做了甚麼。

此外，黎在庭上聲稱，追截女被告時沿途沒有障礙物，黃則表示有障礙物但交通沒受阻，又沒有詳細交代現場交通阻塞情況。基於以上觀察，張官對黃和黎證供的可信性及可靠性存疑。

案件編號：KCCC554/20