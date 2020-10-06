2016年美國大選，共和黨的特朗普爆冷攻破民主黨的「藍牆」，奪下密歇根、賓夕凡尼亞和威斯康辛這三個長期支持民主黨的「藍州」，令對手希拉莉痛失本來足以讓她打開白宮大門的46張選舉人票，終於飲恨。四年過去，拜登能否成功「補牆」，成為勝敗關鍵。

這三個州分自從1990年代起，每屆總統選舉都支持民主黨候選人，連2000年和2004年勝選的共和黨籍喬治布殊都未能攻下這三個藍州。上屆希拉莉若然保住這三州，所得選舉人票就會有273張，超出當選所需的270票門檻了。

民主黨人痛定思痛，今次誓要「撥亂反正」。民主黨總統候選人拜登早前因武漢肺炎疫潮而「閉關」，出山後首次離開地頭達拉華州，就直奔三州造勢，競選拍檔賀錦麗上月也是頻頻到這三州拉票，拒絕重蹈希拉莉覆轍。

民主黨的算盤是，達到「270」門檻的最直接路徑，就是取下這三州。「只要可取下這三州的任何一州，最好是兩個州，再加上另一些搖擺州，這樣特朗普就幾乎不可能贏得選舉人票過半數支持。拜登若三州全取，定局即成。」民主黨軍師特里皮（Joe Trippi）說：「將這三個州作為戰略基礎，相當合理。」

密歇根州失業率24%

拜登陣營相信，只要將競選焦點放在經濟和特朗普對疫情的失敗處理，選民易有共鳴，而密歇根州民眾會尤其受落，事關該州在疫下所受衝擊之深可說是全國數一數二，今年4月失業率一度高達24%，而如今全國失業率回落到8.7%，該州卻仍深陷困境。

2016年特朗普打起美國優先旗幟而獲藍領支持，但四年下來該州的職位數目卻減少了超過41.4萬個。特朗普鐵粉堅稱：總統有履行選舉承諾，製造就業機會，只不過今年被疫情分散了注意力。但數字說出事實：中西部各州包括密歇根、俄亥俄和威斯康辛，就業本有改善，但去年夏天工廠招聘數字已開始回落。拜登就宣稱特朗普辜負了一直力撐他的藍領選民。

拜登團隊相信，拜登比對手更能獲得這三個搖擺州的白人工人階級選民的信任。而且前年中期選舉，共和黨大量流失市郊女性選民支持，令民主黨在三州表現都大有改善。現在加上賀錦麗這張黑人女性牌，民主黨對於收復希拉莉的失地，是更加樂觀。

民主黨今屆重本宣傳

而且拜登顯然有從希拉莉的失敗吸取教訓。「比起四年前，拜登團隊打從一開始已認真得多。」2008年奧巴馬團隊的密歇根州主任查普曼指出：「他們更早開始賣廣告，而且廣告清楚展現出拜登的政綱，並且凸顯出他跟特朗普的分別。」

拜登團隊在三州的廣播類廣告開支，都大大超出對手，由4月初至今在三州已花了至少5,980萬美元（逾4.66億港元），比特朗普陣營的2,680萬美元（約2億港元）多出一倍幾。

美聯社