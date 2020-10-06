港版國安法︱BBC記者在港被不明人士跟蹤 「難分調查與恐嚇」

「港區國安法」實施以來，多名民主派人士均指被跟蹤及監視，外國傳媒駐港記者亦不能倖免。英國廣播公司（BBC）一名駐港記者在該台的節目中透露，自己日前被不明人士跟蹤，在多個不同地點、甚至搬到酒店住後，都見到同一架車輛。該記者在中國工作多年，指內地國安最多都只是阻止其報道新聞，但香港顯然已「改變遊戲規則」，令他分不清甚麼是恐嚇（intimidation）、甚麼是調查（investigation）。

赴不同地點均有同一車輛尾隨

英國廣播公司（BBC）記者Danny Vincent在節目《From Our Own Correspondent Podcast》中講述自己的經歷，指他在壹傳媒創辦人黎智英及前眾志成員周庭等人被捕的同一個星期，懷疑被跟蹤。

Vincent憶述，當日家門外有一個形迹可疑的人士在等候，同日他曾去過不同地點，亦見到同一架車輛；他之後為改變自己的生活常規（in attempt to change my routine）而搬到酒店住，但在該酒店外仍然見到同一架車輛。

他指已設想有天起床會看到警察上門拘捕他。他又指自己曾在中國內地工作多年，亦被內地的國安人員跟蹤過，當時相信內地國安跟蹤他的目的只是阻止他報道新聞，但現時在香港已「改變遊戲規則」，不論是跟蹤者的目的、身份等均是未知之數，擔心身邊與自己有聯繫的人，可能同是跟蹤者目標。他認為跟蹤者可能是警察、支持政府人士，亦可能是在去年被指與警方合謀的黑社會。

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指警察要向北京顯示「自己做到嘢」

Vincent認為「港區國安法」已在香港引起白色恐怖，多名民主派人士懷疑被跟蹤，現時的香港已分不清甚麼是恐嚇（intimidation）、甚麼是調查（investigation）。他指去年的反送中運動是無領袖的運動，很多上街的示威者都不認識對方的身份，認為當局現時就是希望將這些示威者的真實身份找出來。

Vincent又引述一個警察消息人士指，黎智英被捕及到蘋果大樓的搜查是其中一種「政治騷（political theatre）」，警察要向北京顯示「自己做到嘢（doing their job）」，他們亦必須跟蹤社運人士，否則新的國安人員會無事可做。

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