爆疫地盤違指引僅停工五日

【本報訊】會德豐旗下啟德沐泰街地盤上周兩名工人染疫，衞生防護中心建議地盤停工14天及全面檢測，惟承建商金門建築停工五日後，下令昨日復工，工友需量體溫及填寫健康申報表。但有工友透露，檢測結果仍未出爐，擔心單憑公司的防疫措施，不足以防止疫情爆發。

工友封口：費事畀公司搞

本報記者昨早到該地盤視察，昨早紅色暴雨，但無阻地盤復工，大批工友擠在入口，通過設於入口的探熱設施及填寫電子健康申報，申報過去兩天是否有病徵及過去兩周有否接觸確診者等後，再出示證件予管工拍照備案，才可進入地盤。

據悉，由於復工逼切，「打卡」系統仍未恢復，工友需自行在門口簽到及填寫健康申報表。記者嘗試向工友了解復工情況，但大部份人封口，有工友坦言：「唔講得咁多嘢，費事畀公司搞」。不願上鏡的工友指，他們有取衞生防護中心的樣本樽，惟至今未有驗測結果，由於公司安排復工，作為「打工仔」的他們惟有服從。他們批評僅靠填寫健康申報表及探熱並不足夠，擔心地盤再爆疫。有工友則認為衞生防護中心沒有安排工人隔離，檢測有否結果分別不大，「就算我哋停工都係會照出街，唔會留喺屋企」。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨被問到涉事地盤在未有檢測結果前復工時表示，中心建議該地盤停工14天，該地盤早前提交的工人深喉唾液樣本中，460多個結果呈陰性，其他仍有待覆檢。