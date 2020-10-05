疫情速遞︱港昨增11確診4宗屬本地個案 泰籍主婦疑提供虛假資訊或遭起訴（附個案搜尋器）

《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。本港第三波疫情分析請到此觀看。

本港疑出現新一波武漢肺炎疫情，昨日（5日）新增11宗確診個案，再度重上雙位數字，是兩星期以來最多。當中雖然輸入個案佔7宗，但4宗本地個案，當中1宗為源頭未明，而3宗與之前個案相關的個案，其中1宗為1名泰國籍旅客，自3月來港後一直滯留，並與多名泰國人居住，其中1名初步確診者，竟是前日確診，第5111號個案27歲泰籍主婦曾同遊尖沙嘴的同鄉。衞生署擬向該名泰籍主婦以提供虛假資訊作出起訴。

被問到近日不少泰籍人士確診，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，社區中仍有不少隱形患者，形容為很多「火頭」，故只能依靠市民保持社文距離及做好個人衞生，以避免火頭燒着。而衞生防護中心已與泰國領事館接觸，並會向領事館提供深喉唾液樣本的收集樽，以尋找隱形患者。

另外，昨日7宗輸入個案，有6宗來自尼泊爾航空RA4009的同一班航機，故此衞生署按599H的防疫規例，要求該航班未來14日禁止再於香港降落。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）昨日劉家獻公佈，昨日有3人康復出院，累計有4,864名確診及疑似病人出院。現時仍有117名病人在17間醫院留醫，當中11人危殆，8人情況嚴重，餘下98人情況穩定。醫管局目前有1,131張負壓病床，使用率62%；負壓病房共633間，使用率71%。

本港疫情

●確診（截至10月5日 18:02）

5,124宗（40日大至100歲）、4隻狗、6隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

105宗（39歲至95歲）及1隻寵物狗

●出院個案

4,864宗（包括確診及疑似患者）

●住院個案

117名確診者仍留醫，11人危殆、8人嚴重

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

確診者所駕駛或曾乘搭的士車牌、巴士路線及時間

●第3911號個案：8月1日，車牌HF8999

●第3911號個案：8月3日，車牌CM3870

●第3911號個案：8月4日，車牌MN7894

●第4641號個案：8月19日，車牌JX5193

●第4742號個案：8月21日（日間），車牌UW3237

●第4755號個案：8月21日（夜間），車牌RY9747

●第4788號個案：8月14日（日間）、8月18日至21日（日間）、8月24日至27日（日間），車牌TS473

兩岸疫情（截至10月5日11:50）

兩岸疫情最新情況：大陸累計確診病例85,470宗，死亡病例4,634宗。台灣累計確診518宗，7人死亡。

按此瀏覽武漢肺炎內地疫情互動圖表。

外國疫情（截至10月5日07:04）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,501萬，全球死亡人數超過103萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案逾741萬宗，死亡人數逼近21萬人。印度確診人數逼近655萬，位居全球第二，死亡人數突破10萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過491萬，死亡人數約14.6萬。俄羅斯確診人超過120萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

確診的美國總統特朗普仍然留院，其治療團隊周日表示，特朗普接受了第二劑瑞德西韋和第一劑類固醇藥物地塞米松（Dexamethasone），沒有出現副作用。醫生說特朗普近日兩度血氧量短暫下降，但現時病情持續好轉，血氧量為98%，最快周一可以出院，返回白宮繼續瑞德西韋療程。

法國衞生部周日通報，過去24小時境內新增12,565宗確診，指出法國累計確診總數增至619,190宗。法國還通報32名患者病故，全國染疫病亡總數來到32,230人。法國昨天通報新增近17,000例確診，創下單日新高紀錄。同時總理府宣佈，將首都巴黎的疫情警戒級別升至最高，酒吧周二起須停業兩周，餐廳也必須遵守新衞生規定才能營業。

紐約市疫情反彈，市長白思豪（Bill de Blasio）周日表示計劃收緊九區的防疫限制措施，要求布魯克林和皇后的九個區暫停非必要商業活動及停課。計劃須獲州長霍莫批准。

英國首相約翰遜周日接受英國廣播公司（BBC）訪問時預料，接下來幾個月英國疫情仍充滿挑戰。他說：「我必須坦白告訴你，情勢將持續崎嶇直到聖誕節甚至之後。」

另外，英國傳媒周日報道，全英約65間大學共出現約2,500宗確診個案。《衞報》報道，逾2,000大學生確診。其中英格蘭東北部諾森比亞大學（Northumbria University）770學生確診，是英國最大宗單一地點集體感染個案。設菲爾德大學（University of Sheffield）出現逾200宗確診，利物浦大學共177名教職員和學生確診。

日本放送協會（NHK）統計，截至周日晚10時（香港時間周日晚9時），日本新增401宗確診，累計確診85,851宗；新增死亡個案1宗，累計死亡1,600宗。日本《讀賣新聞》網站報道，日本自衞隊27人確診。這27人分別屬於16個都道府縣的自衞隊基地，曾於7月至9月在日本陸上自衞隊朝霞基地參加培訓，回到各自基地後確診。

十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 7,417,872 (209,802)

印度 6,549,373 (101,872)

巴⻄ 4,915,289 (146,352)

俄羅斯 1,209,039 (21,260)

哥倫比亞 855,052 (26,712)

秘魯 824,985 (32,665)

阿根廷 790,818 (22,975)

⻄班牙 789,932 (32,086)

墨⻄哥 757,953 (78,880)

南非 681,289 (16,976)

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