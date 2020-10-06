蘋人誌︰寸得起 不如寸得啱 - 王進洋

東涌區議員王進洋讀牌打擊區內聚賭，須知道揭人底牌燒槍袋，賭檔背後的黑社會竟沒干涉，賭客則誓死反抗，又搶手機又墮地，阿洋控訴：「我心諗，你對X住黑社會唔見你咁X樣，你對X住我咁X樣，唔X係呀你！」好小子好大的面子，竟連陳雲也發文炮轟他：「幫政府嚴厲執法來討好選民，是地產霸權陣營的打手。」

阿洋沒受驚嚇，反問同一道理下，國師當日何故支持光復上水，質疑對方腦退化，忘了食藥。表面證供顯示這名黃絲區佬好寸，但寸得起，他糾正：「唔係寸得起，係寸得啱，我哋要反駁對方，一定要反駁得有理據。」再談下去，原來他上兩代患上家族性遺傳精神病，他料到疾病遲早來叩門。是非帶不走，惟有藥隨身，這個玩笑阿洋開得起，只不知是否開得啱。

撰文：陳勝藍

攝影：何家達

王進洋透露，東涌賭客日日打架，四處撒尿，後來賭到上樓，又有黑社會經營，他苦勸無效才出動讀牌奇招。26歲仔，彷彿世事都給他看透了，他說：「點解黑社會經營賭檔？黑社會係夕陽行業，被市場淘汰，（賭檔）冇毒品、劈友傷害性咁大。」小伙子真有種，今年3月表明不服務支持23條立法的市民，廉政公署、民政事務總署都找上他，今次黑社會「持份者」竟沒過問，直比讀牌更神奇，他解讀：「黑社會冇行過嚟同我溝通：『王進洋你唔好搞咁X多嘢！』佢知道我出發點，都會退讓三分，唔會做得太過份。」

頂走周浩鼎之位

黃藍是政見，區務則未必，有街坊擺明了黃，去年區選投他一票，同一個人近來有份呼么喝六，王進洋大義滅票冇情講，「面對聚賭問題，我真係唔理佢藍定黃，你呢個時候先行出嚟同我講黃絲？」相反即使有支持惡法的市民反映聚賭，那是整個社區的問題，不涉個人利益，他會處理，「如果有街坊投訴賭錢，有手足叫我收手，我就會同佢講收你老母呀收，又用『手足』同我講？黐X線！」

從傘運到反送中，阿洋旦夕街頭，說到個別手足所為，他氣上心頭。話說2015年區選，這名傘兵打拼東涌南，叫板民建聯副主席周浩鼎，以244票之差高票落敗，四年後再次問「鼎」，「好多人同我講，你贏唔到周浩鼎你就死，下次佢又上超級區議會，呢個位關乎大局。」傘兵終於在round two殺敗香港第一大黨二當家，賽後檢討，自問三成半贏在貼地社區服務，六成半受惠去年社運，如此一來，有人將鬥黃必備的人血饅頭算在他頭上。

大抵每個公眾黃絲都要面對這個盤古初開的問題，他說：「呢個問題唔係盤古初開，係有雞先定有蛋先，有人血先定有饅頭先。反送中前，年初一我有出去食消夜；東涌大陸客淪陷，我出嚟光復；反送中好多小朋友返唔到屋企，我同朋友借出互助委員會。人血饅頭？我想問邊X度人血饅頭？」

他甚至曾每月捐四分一至三分一薪金給學聯及無家手足，學聯裏面有人反勸他「唔使咁搏」、「做爛個市」，問他是否太要面，想要的是道德，不想要的是錢，其實他的原則很簡單：「窮唔係獨善其身，達則兼濟天下。如果我人工25,000蚊，我一蚊雞都唔會捐，但𠵱家我有40,000幾蚊，我覺得我有空間捐，我就會捐。」

手足之名唔係咁用

數月前有手足聲稱無家但要讀大學，王進洋等人備下學費，之後翻查入學紀錄沒這人寶號，其DSE成績也不足以入U。後來幫無可幫，Telegram就有阿洋吃人血的指控。又有人聲稱在7.21紀念活動被警察拳打腳踢，向他借錢求醫，「甚至有手足問我哋攞錢，話買gear上前線，但我從未在前線見過佢。」阿洋此言似說漏嘴，但他不怕，「如果我唔喺度同你講我落過前線，你估我有冇落過前線？我搞傘後組織之前都係一個激進分子，但當時我唔會咁樣問人攞錢。」

家在東涌，「don’t衝」也惹詬病，「有時我想去衝，你㩒住我叫我唔好衝，我一唔衝，你就有藉口話我唔衝，匿埋屋企做冷氣軍師，即係點呀？讀書時你唔畀我拍拖，做嘢時唔畀我單身，冇X病呀大佬？」至於人血，他連着饅頭奉還，「你問我哋攞錢，情緒勒索，你講到自己最正義，點知你老味你呃X我，你冇X讀大學；我唔知你有冇俾人打過，就咁畀幾千蚊你睇醫生，錢又冇還，X你就X得最大聲。你係一個新手足參加呢場社會運動，攞住手足兩個字係咪利益通行證？我覺得有時濫用咗手足兩個字、人血饅頭四個字。」

本文記者早前訪問龍門張俊傑，他透露有手足員工抱怨：「我係手足，你叫我洗碗？」「我係手足，你叫我serve客？」張老闆自言不敢再請手足，當時我們判斷同路人未準備好接受這部份，自我審查刪除了，阿洋則相信讀者看得出批評與分化之間這條細紅線，「每個運動成功，除咗好多幫手，亦需要好多人講出運動弊處、推動下一步的方法。有手足呃錢，令好多香港人唔再夠膽捐錢，我想問點解我唔可以揭發？」

訪問當日王進洋衣服寫上「拒絕淪陷」，他解釋：「最淪陷一件事，有時香港的敵人唔係共產黨，係香港人自己。有時我唔會睇中共點樣對香港，有時我甚至覺得佢唔想對香港衰，想香港衰係香港裏面某一部份人，佢哋唔當呢度係屋企，佢哋有一種……我講白啲，可能會得罪人，我唔希望人覺得我食人血饅頭、見人講人話，我寧願𠵱家得罪佢哋——我覺得佢哋有一種偷渡者基因。」

用黐線面對瘋狂世道

他明明生於回歸前，卻沒續領BNO、回鄉證，決意不走，「點解咁多人攞住本BNO向人晒命，話一有事即刻走？佢哋冇留低意識，唔覺呢度係屋企，覺得有事我走得到係我榮譽、能力，但佢唔會諗一個邏輯，你屋企俾賊打劫，你應該趕走個賊，𠵱家你好風光同個賊講：『得啦，你打劫我屋企囉，我走囉！』」古時項羽面對四面楚歌，烏江自刎，阿洋指上述人士正是釋放四面楚歌的負能量，他寧取西楚霸王破釜沉舟的有進無退。

「點解有破釜沉舟？當時佢哋唔理前因後果，唔理下場。我問一條問題，如果（去年）7.1唔爆入立法會，點可以令佢哋停兩個月？一停兩個月，明日大嶼想抽空香港庫房的大白象基建工程就押後。」他強調移民不是問題，移民等於成功這個想法卻很有問題，「有人利用移民呢個動作帶出失敗主義，令人覺得我去衝、幫你示威，而你置身事外，眾人皆醉你獨醒，然後你一句撻埋嚟，訴諸於廢青。」

王家有人患上家族性遺傳精神病，祖上也有案例，阿洋預料他朝君體也確診，不時補充血清素，適時減壓，但讀牌不在減壓清單上，「讀牌唔係我主動去減壓的方法，但讀完之後發覺真係減到壓，因為佢哋走咗，解決咗件事。」將來有沒有病看命數，但有街坊早已認定這個人是「黐漢」，他索性來個直認不諱，「好多街坊已經話我讀牌行為好黐線，但我覺得未夠黐線，我覺得噴水黐線啲。」必要時他說不定會噴濕地方，阻礙聚賭，下屆競選口號也備下了：「邊個夠黐線，民生一定掂！」

記者認真問王進洋，大劫早晚光臨，所以今天要活得更精采？「唔係，有冇精神病都要活得更精采，如果呢個病驅動到你，冇意思。」做區議員前當散工，包括地盤，日子過得精采，工友在膠沙撒尿，要留下印記云云。如果阿洋明天病發，之後精采不再，26年來可有遺憾？「有，有嘢做多咗，有嘢做少咗，但冇做啱。譬如我以前鍾意咗一個好樣衰嘅女仔，有一刻我受到其他人標準影響，有壓力，令我唔敢同佢一齊，雖然最後係有，不過一齊咗好短時間。你問我有冇遺憾，我想同個女仔一齊耐啲，我覺得做少咗，冇做啱。」

做少、做啱，是寸得起、寸得啱2.0版本，傘運層面也有實例，「有啲人應該X，但冇X到，佢覺得你老奉要去海富麥當勞買個餐，送去佔領區畀佢食，送完佢一句唔該都冇。你話人生遺憾就係我冇一巴車過去，同佢講我唔係老奉幫你。呢個又係做少咗，唔夠多。」自言要不是當上區議員，如今可能身在監倉，做一個等收信的手足，但牢獄之災可免則免，「如果計數，坐監有時贏到道氣，畀人知道你唔係全部為自己，但你用坐監嚟交換，好唔抵。」