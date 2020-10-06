港版國安法︱鍾國斌：市民質疑國安警濫捕

有建制派指警隊近月使用「港版國安法」控告市民，令不少市民大惑不解。自由黨立法會議員鍾國斌接受無綫明珠台《清心直說》訪問時指，對國安法如何推行和落實表示擔心。他指，警方在部份案件中以國安法拘捕市民，最終卻未能用上此法提告。他形容有很多香港市民不明白為何警方以國安法拘捕市民。

鍾國斌認為，本身國安法並沒有問題，此法落實後，香港社會也變得平靜下來，他只是擔心此法在推行和落實的問題。他指，有些例子可見警方嘗試以「港版國安法」拘捕市民，但最終不能使用，他認為警方應使用其他法例，而非國安法。他認為有很多香港市民不明白警方為何使用國安法拘捕市民。

延任最少一年的立法會本月展開，鍾國斌認為，未來一年不會有足夠時間通過《基本法》23條，而立法會在未來一年要從頭開始，例如要重新選出各個不同委員會的主席，故不會有足夠時間推動其他事情。

大灣區投票理論上和技術上不能通過

對於容許港人在大灣區投票，鍾國斌認為政府將提出有關方案，自由黨會否同意，則要視乎法案內容。他指，如果有人認為容許港人在香港以外地方投票是不符《基本法》，大可進行司法覆核。但鍾國斌指，由於只有未來一年的立法會只有9個月，所以屆時所有法案又要由從頭再來，故有關容許港人在大灣區投票理論上和技術上是不能通過。

他又指，如果一年後香港的氣氛繼續與現時一樣，屆時選舉重臨，他相信這對建制派不會有任何好處，但由於每一個星期也發生很多事，實在不能預測一年之後建制派選情具體會如何。

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