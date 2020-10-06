Deliveroo系統故障　誤稱送優惠碼

【本報訊】疫情下，不少市民依賴餐飲外賣速遞服務，安坐家中享受美食。不過，多名市民昨午收到疑似來自一外賣平台戶戶送Deliveroo發送、標題為「小小心意 以表歉意」的電郵，內容指因早前曾延誤客人的定單，故以電郵奉上25元優惠碼補償。但電郵中優惠碼的一欄卻全然空白，有收到電郵人士形容似整蠱，更憂內附「釣魚病毒」令手提電話會中毒。

Deliveroo回覆時證實事件，解釋因電郵系統出現技術問題，錯誤向客戶發送電郵所致，正調查事件，並對顧客造成不便致歉。

該電郵開首即明言因「得悉你的定單食品未有準時送達，我們在此向你誠心致歉」，所以送上25元現金折扣優惠碼賠罪。電郵上款亦確實寫有收件者的名字與稱謂，寫法亦與Deliveroo的登記資料相乎，但收到郵件者均發現下款前本應有$25優惠碼的位置卻是空白一片，僅可以按掣轉入其他頁面「查看餐牌」。

客戶憂附釣魚病毒

有收到郵件的羅先生指，憂心Deliveroo有外洩個人資料之嫌，「送餐時會入個人地址，如果今次因為外洩客戶資料而出事，咁咪連我住址都外洩埋。」另有收到電郵的吳小姐表示，乍看郵件以為是整蠱電郵，但也擔心有黑客冒認Deliveroo濫發「釣魚病毒」的郵件，令收件者的手提電話會中毒。她又指得悉事件純屬出錯後，直指Deliveroo應「寄返張真嘅voucher嚟」補償。

Deliveroo昨晚深夜發電郵向受影響客戶致歉，強調客戶個人資無外洩，並提供「真」25元現金優惠碼作補償。外賣平台Deliveroo在香港服務已超過四年。據其官網所示，會「務求將你最愛的美食於30分鐘內送到府上」。