觀塘裕民坊商戶不滿賠償拒搬遷 法院今頒令收地兼輸訟費

政府早年就觀塘市中心一帶展開重建項目，去年5月正式刊憲收回觀塘部份土地，並入稟向觀塘道及裕民坊一帶留守的商戶興訟，要求立即收回物業及土地管有權。案件今日在高等法庭開庭處理，有小商戶親自陳詞，指市建局賠償不公道，並遭威脅指「要就要，唔要就乜都冇」，希望法庭再給予時間讓雙方和解。惟聆案官裁定政府一方勝訴，裁定商戶無權再佔用物業，並須向政府賠訟費。有商戶激動稱：「我做咗（生意）幾十年，依家俾你趕走，仲要我畀錢你！」

原告律政司司長，被告分別為佔用觀塘道或裕民坊一帶舖位的商戶，包括羅榕帶經營的福申潔淨公司、許美和經營的安記皮具、董利平，以及代表同一商戶的高良濱和林遠志。

眾被告今沒有律師代表，各人陳詞時均指市建局提出的賠償條件，低於市價及同區其他物業的賠償。羅榕帶指，他自1996年起在現址經營商舖，希望法庭給予時間讓雙方和解，並謂：「習近平都話以民為主，點解重建局要咁做，咁樣真係好無良。」

被告斥市建局：佢哋連海盜都不如

許美和則稱，市建局與商戶洽談估價時，「話佢哋係專業人士，係咁就係咁，至高無上咁，大石砸死蟹」，其後對方更「威脅恐嚇我哋，話『要有要，唔要就乜都冇』，我真係好驚」。

董利平明言：「我唔要錢，我要守業，間舖係老公留低。」她並謂：「賣個雞蛋仔，畀人call食環嚟抄牌。」林遠志則指：「市建局要賺錢，建設美麗香港，冇問題架，我都好想和平離開。」但賠償方案卻「任佢哋講」，賠償佔市值極少，「個閣樓一時話唔賠，之後話賠兩萬」。收舖一事令他無法維生，「海盜都話會畀啲水同糧食你上返岸，佢哋連海盜都不如」。

聆案官周敏慧一度指，原告以《收回土地條例》收回指定範圍內的物業，惟其中涉案三個物業有部份在指定範圍之外。代表原告的大狀指，該些物業有部份位置突出行人路，佔用政府土地，認為不需透過公告，政府亦可以隨時收回。

惟聆案官認為，今日申請只處理條例下的指定地段，大狀其後稱今日對收地範圍之外的部份物業不作申請，只要求法庭就範圍內的物業作出簡易判決，裁定被告不再對物業有業權。而各被告提出的賠償問題，應向土地審裁署提出，不應今日處理，亦不構成被告不交出業權的抗辯理由。

於指定範圍外 法庭不處理其中三物業部份地段

聆案官聽畢陳詞後稱，政府按《收回土地條例》有程序安排收地，而各被告關注的賠償問題，並非今日要處理的事，法庭處理賠償是否公道或是否足夠亦不適當，最終裁定各被告不再擁有全部或大部份物業的業權，至於在範圍之外的業權則不作處理。

由於原告基本勝訴，法庭認為應由被告支付訟費，但訟費需反映物業在收地地段的比例，裁定他們須支付33%至全數訟費不等，有商戶須向政府支付65,000元訟費。有被告庭上激動稱：「我做（生意）咗幾十年，依家俾你趕走，仲要我畀錢你！」亦有被告指現時已沒有開舖，沒有收入，揚言訟費不合理，直言：「搵司法程序屈我哋錢，對我哋嚟講係天文數字。」

據入稟狀指，地政總署於2019年5月17日根據《收回土地條例》刊憲，刊出收回觀塘土地以供市區重建局實施第2期觀塘市中心主地盤發展計劃的公告。市建局曾於2019年10月28日去信各被告，要求他們於11月27日前將有關物業交吉。惟被告未有遷出，使政府蒙受損失。律政司因此入稟向各被告收回物業及其所在土地的空置管有權，並向被告追討自8月18日起的市值收益，直至被告交還物業為止。

【案件編號：HCA2353-8/19】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！