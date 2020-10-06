宣道小學共6教師遭處分 消息指校方去年已完成調查稱無問題 教局干預追殺

九龍塘宣道小學一名教師被教育局指「有計劃地散播港獨信息」而取消其教師註冊，並指該校校長和副校長「監管不力」發出譴責信。有知情人士透露，涉事教材教學重點為「言論自由」，校方於去年9月收到投訴後着手調查，結果認為有關教材並無「播獨」，並無對任何教師作處分。

其後教育局人員到校面見師生，學生亦指出老師是與他們討論言論自由，更表明不支持港獨。該名教師至本學年仍有上班，至上月才突然知道被取消教師註冊，翌日便不能再返回校園。

校方去年9月收教局轉交之投訴感震驚

有知情人士在教育界立法會議員葉建源陪同下接受訪問，他表示事件中，共有6名教師遭教育局處分，包括製作教材的教師被取消教師註冊、校長和副校長被指「監管不力」收到譴責信；另外3名使用教材上課的教師收到警告信。

知情人士透露，校方去年9月收到教育局轉交的投訴後非常震驚，因為該課堂已在半年前完成，一直相安無事，放完暑假後卻突然收到投訴。

校方調查後，不認為該名教師有問題，不過，教育局在9月中突然派人到校調查，並於今年3月再要求校方交調查報告，校方呈交的報告仍維持結論，沒有處分任何教師，「從學生反應，家長溝通都唔覺得有問題，點解要處分個老師呢？」

事件中6名教師遭教局處分

可是，6名教師卻於今年6月收到教育局來信，指他們涉專業失德，要求他們作書面解釋，7月便再發信給他們，通知其中5名教師將會作譴責、警告等處分；至於製作教材的教師更面臨取消教師註冊。該名教師進一步由律師作回應後，於9月被通知取消教師註冊，即時不能再回校授課。

知情人士解釋，涉事教案清楚列明，教學目的是討論言論自由，更有引述《基本法》有關條文，在時事內容上有涉及香港獨立問題，目的是從而反思香港的言論自由是否被收窄，又苦笑稱現在遭到的處分，「正正就係言論自由被收窄」。

對於教育局指校長和副校長監管不力而發譴責信，知情人士反駁稱，學校有11個科目：「係咪每一科、每一個課題、每一隻字都要睇呢？如果係咁，都要罰埋教育局局長自己無監管。」

他又指，被取消註冊的教師本身非常受學生歡迎，被取消註冊後卻連校門都不能踏入，「從此小朋友就見唔到個老師，對佢哋都係好大傷害。」

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