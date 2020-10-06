百佳向27間社福機構派4,000萬現金券 20萬基層月底前可領取

本港兩大超市百佳及惠康獲政府批出第二期保就業計劃，須為顧客提供優惠。其中百佳今（6日）宣佈，全數約4,090萬元的現金食物券已發送予27間合作的社福機構，包括聖雅各福群會、香港基督教女青年會、惜食堂等，有關機構將在本周稍後時間，至本月底向每名合資格人士派發總值200元的現金食物券，料約20.45萬個低收入家庭、長者及傷殘人士受惠。

相關報道：百佳澄清現金食物券不設排隊 交社福機構評估派發對象

毋須申請 審批準則包括綜援家庭及領取津貼人士

百佳宣佈，已將全數約4,090萬元的現金食物券，發送予27間合作的社福機構，當中包括聖雅各福群會、香港基督教女青年會、惜食堂、香港單親協會、保良局及救世軍等。

相關社福機構將向活躍於機構的合資格服務使用者，派發現金食物券，並會評估最有需要的基層市民，並代百佳分發食物券，以及安排受惠者領取和簽收程序。

有關準則包括須領取學校書簿津貼、學生車船津貼、綜援家庭、領取傷殘津貼及長者生活津貼人士。百佳指受惠人士毋須向機構申請、登記或排隊輪候，而每份現金食物券價值200元，由10張20元食物券組成，受惠者可憑券於全線百佳分店換領日常用品及食物，每次可使用多張。

百佳在第二期保就業計劃獲發放逾1.6億元工資補貼，上月先後公佈兩項「回饋」計劃，包括向低收入家庭、長者及傷殘人士發放每人200元現金食物券，以及舉辦3,200萬元「誠心賞你」大抽獎，但曾有政黨批評，不少社福機構只容許本身的會員領取現金券，質疑未能做到全民受惠。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！