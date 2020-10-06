半億觀塘海濱音樂噴泉料明年中完工 區議會通過成立小組商討行動

民政事務總署在區議會強烈反對之下，堅拒煞停涉款半億的觀塘海濱音樂噴泉「小白象」工程，預料明年中完工。觀塘區議會今日（6日）通過成立工作小組，續邀市民出席會議發表意見，主席蔡澤鴻表示，當局企硬之下，仍希望可以商討進一步行動如司法覆核等，爭取釐清區議會的監督權力，並特別針對政府拒絕向區議會公開工程合約的問題。

觀塘區議會多次要求民政總署暫停工程，交出合約予區議會以檢視工程能否縮小規模或改變用途，但署方一直拒絕。觀塘區議會今日在大會上通過成立工作小組繼續跟進事件，並希望邀請公眾參與會議。

民政總署態度強硬拒暫停工程

主席蔡澤鴻接受查詢時表示，會上表明工作小組毋須民政處提供秘書服務，以免對方得知當中商討的策略，但強調小組獲大會通過，日後召開的會議都是正式會議，小組會自行撰寫會議紀錄等，又指小組目標是讓公眾參與相關事務。

蔡坦言，今屆區議會跟進音樂噴泉項目至今，「結果都係強差人意，署方都好強硬，唔肯停工」，加上民政總署拒絕交出合約，令區議員無法針對縮小工程規模或改變用途等可能性提出具體建議，惟他強調不能就此罷休，成立工作小組希望可以討論進一步行動，包括請願，甚至提出司法覆核等。

7.7報道：民政署拒公開半億音樂噴泉合約 民主派議員擬提司法覆核

1.10報道：無視區議會煞停工程 劉江華硬推小白象：尊重合約精神珍惜公帑

若提司法覆核 可引伸檢視各區天價工程合約

對於觀塘區議員梁凱晴早前已聯同東九社區關注組就音樂噴泉項目提出司法覆核，蔡指有關案件針對署方拒絕跟從區議會決定，認為小組若商討後決定要提出司法覆核，「係（針對）唔畀合約我哋睇呢件事」，他認為案件可引伸到日後同類情況，區議會有否權利檢視各地區天價工程合約，有助釐清區議會監督政府的職能。

至於後日民政事務局局長徐英偉將會見區議會正副主席，蔡表示，不會出席，指民主派早前邀請對方會面，但對方推搪，又認為現時針對當局不准區議會討論部份議題、不承認主席提出的議程等問題已有人提出司法覆核，與徐會面雙方都只會就目前爭議互相表述，意義不大，「係咪講和？講和我咪去囉」，直言已「過咗對話嘅時間」。

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