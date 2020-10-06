穿梭巴士撼石柱釀一死兩傷 司機認罪指連踩三更過勞誤踩油門肇禍

九龍灣德福廣場去年9月發生奪命車禍，一輛來往德福與MegaBox的穿梭巴士駛出站頭後失控鏟上行人路，車頭撼向石柱始停下，三名途人走避不及遭撞傷，其中一名男途人被夾在巴士車頭及石柱之間，內臟外露，傷重死亡，另兩名女途人亦告重創骨折。涉案司機今於區域法院承認危險駕駛引致他人死亡及嚴重受傷共兩罪，押後至下月20日判刑，其間司機還柙。

被告鄭秉富（53歲）的代表大律師求情指，被告在涉案穿梭巴士公司任職5、6年。案發前不久，公司以司機數目不足為由，將被告每天工作時數由10小時延長至12.5小時。被告雖有不滿，惟因有約在身，又怕失去工作，無奈接受。

案發當日，被告由早上8時起連踩三更駕駛，已出現過勞及精神難以集中等情況，但他仍盡力觀察現場情況，確保可行後才開車，惟轉出行車路前，被告卻因誤將油門當剎車掣而肇禍。

辯方指，事件只在約3至4秒之間發生，事出突然，縱然再有經驗的司機亦難以招架，被告亦反應不來，釀成奪命意外。事後他感到震驚和難過，向受意外影響的人士道歉，望獲輕判。

案發於去年9月12日傍晚6時47分，被告駕駛穿梭巴士，於德福廣場二期公共運輸交匯處避車處上客後，開車前往MegaBox。惟當巴士轉入行車道時突然加速，衝向行人過路處，撞到38歲死者許世賢、以及兩名分別37歲杜姓及34歲陳姓女傷者。巴士直至撞向行人路上的混凝土石柱後才停下。

死者夾在混凝土石柱與穿梭巴之間，身上多處嚴重受傷，下巴、胸口、右大腿及腹部裂傷，內臟外露，送院搶救後不治。兩名女傷者亦受重創，其中杜的右股骨骨折，要進行緊急手術，住院兩個月，獲發病假至今年8月，目前仍要借助拐杖步行。而陳的上肢多處瘀傷，頭部和手肘有血腫，尺骨骨折，並患上創傷後遺症，獲發病假至今年8月。

【案件編號：DCCC387/20】

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