港版國安法︱黃之鋒鄒家成遭同一私家車跟蹤 揭至少兩車登記地址為新界鄉村

近月不同政界人士都發現被不明人士跟蹤情況，前香港眾志秘書長黃之鋒透露，與跟進12港人被扣內地的本土派人士鄒家成疑遭同一車隊跟蹤，他個人觀察也至少發現兩輛登記地址為新界鄉郊的私家車一直跟蹤自己，除監視其個人生活，也影響到同行友人，質疑政權監控升級，但他強調跟蹤所產生的白色恐怖與寒蟬效應，不會拖垮其意志。

國安法實施後政界人物常發現被跟蹤情況，部份因國安法被捕人士如前香港眾志周庭在被警方上門拘捕前都發現遭監視情況，近月也多次發現被跟蹤情況的黃之鋒今日在社交網站發文透露，跟蹤協助12名被扣內地港人的鄒家成的同車牌私家車，連同其他車輛也不時跟蹤自己，整個車隊最長的持續跟蹤時間為期十天；後來沒察覺該車隊出現，料是轉向跟蹤鄒家成。

黃：雖有擔心但不會因此被拖垮意志

黃稱，上月發現跟蹤情況後已提高警覺，翻看私家車閉路電視加上國際傳媒進行偵查後，他確認有至少兩輛車跟蹤他，包括W字頭的Toyota灰黑色七人車，以及R字頭的Honda灰黑色七人車，並指有關車輛登記地址為新界鄉村，「這兩架車及其團伙，基本上天天也會在我的住所或工作地點一帶出現，七人房車、五人私家車或冚旗的士亦不時會在我離開住址以後，隨即起步尾隨我所乘坐的私家車或的士」。

黃續指，部份車輛會通宵停泊在其登記住所一帶，認為情況反映有關當局對其監控升級，「務求全方位記錄我的行蹤，監視個人生活和一舉一動」，並曾發現他到訪友人家時有不明人士持續在窗外監視，甚至以相機從街外拍攝住宅單位，令其朋友亦受牽連。

他稱，無從確認跟蹤者身份，料警方及國安都會否認，又認為事件未必與拘捕有直接關係，質疑跟蹤的主要動機是企圖透過持續滋擾，讓他感到壓力和恐懼。

對於身邊人受影響，黃稱目前接受訪問都一概不談家人、女友、親戚等私人生活，盼減低對方風險，同時避免國安監控更為容易，他坦言對情況有所擔心，但強調不會因而被拖垮其意志，「講真，我擔心既。不過，我都會緊守崗位，無論時間係咪倒數緊」。

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