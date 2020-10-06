武漢肺炎︱福建中學附屬學校、旺角明我幼兒園有學生家長染疫 須暫停面授課程2日

繼前日有泰籍主婦確診，導致青衣曹金霖夫人幼稚園須停課兩日後，今日（6日）再錄得兩宗學生家長初步確診個案，一宗為旺角西海庭道海富苑海韻閣明我幼兒園的家長，另一宗則為福建中學附屬學校的一名家長。

福建中學附屬學校指接獲一名家長通知，懷疑感染武漢肺炎。該家長過去14日沒有進入校園，其子女暫時沒有病徵。該校回覆查詢時表示，該名家長到養和醫院接受檢測，結果呈陽性，屬初步確診。據悉，其子女就讀該校小二及小六。

福建中學附屬學校發出通告，指昨午接獲一名家長通知，懷疑確診武漢肺炎。校方會按衞生防護中心指引，徹底清潔及消毒；今明兩日停止面授課堂及校內活動，改為於網上授課。

旺角明我幼兒園學生家長初步確診

今起停面授課程2日

油尖旺區議會議員余德寶指，位於旺角西海庭道海富苑海韻閣的明我幼兒園今日有學生家長初步確診，《蘋果》致電該幼兒園，職員指已透過WhatsApp群組通知家長學校今日停課，惟未有透露相關家長子女就讀年級等資料，余德寶指已通知管理處到學校外消毒。

該校李主任透露，一名中班學生的家長今早通知學校，稱自己初步確診武漢肺炎，校方經校董會決定今起暫停面授課程2日，並會由專業清潔公司消毒校園。李稱，涉事學生最後一日上課是上月30日，當日曾經與14名同學一同上課，但座位之間有膠板間隔，學生課堂上均有戴口罩及沒有離開座位。

對於有幼稚園家長確診，衞生防護中心傳染病處主任張竹君於今日疫情記者會指，幼稚園學生只是密切接觸者，除非密切接觸者已確診，否則未確診就不需建議學校停課。

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