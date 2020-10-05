果燃台LIVE︱《反抗者們》EP10 眾志解散 但教育議題不可放棄 鄭家朗：幾辛苦都要做

鄭家朗今年只是20歲，但其經歷肯定比許多大人更為「豐富」。他曾任香港眾志副主席，籌備過中學生罷課投票，因為售賣口罩問題被海關拘捕，亦由於在立法會示威而被法庭定罪。

接受訪問當天，鄭家朗拖着疲累的身軀到來，一言一行都非常謹慎嚴肅，顯得略為沉重，完全與20歲這個數字扯不上邊。若說黃之鋒是「早熟」，鄭很可能是「早老」，可見這個社會已將年輕人推到去甚麼地步。

最近，鄭家朗有了一個新的身份：「教育野」發言人。他說，深知現時社會最關心的是《國安法》及反送中，但教育議題不能偏廢；雖然眾志解散了，但大家絕對不可放棄關注教育政策。

這名因為中學通識科而由藍轉黃的大學生強調，無論多麼吃力不討好，他都要咬住教育議題不放，不能讓政府為所欲為。

今集《反抗者們》，鄭家朗會闡述「教育野」的工作和理念。

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【影片重溫】

EP1 社工劉家棟——7天的牢獄學懂了甚麼？

EP2 學者陳祖為：堅持說真話本身已是一種反抗

EP3 CIC關注組成員Anna：一群無限期羈留的絕食者

EP4 邵家臻：政治犯如何衝擊監獄文化

EP5 戴耀廷：離開港大反而感到興奮

EP6 鍾劍華：做民調風險越來越高，但我們絕不自我審查

EP7 陳文敏：我不說「法治已死」，不等於是逃避問題

EP8 法政匯思召集人陳信忻：如何在亂世下看待法律

Ep9 許智峯：如果冇老婆仔女，我好可能已經做咗衝衝子坐監

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