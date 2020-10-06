指歷史插畫「主觀偏見」促避免使用

【本報訊】中史及歷史教科書均會配以漫畫插圖，增加趣味性，但新修訂的初中中史科和歷史科《課本編纂指引》，認為課本不少漫畫及畫作「有強烈主觀的立場，表達對某史事的觀點不時充滿偏見」，要求教材盡量使用歷史照片。有政治漫畫家指，照片的拍攝跟漫畫同樣有主觀性，漫畫插圖可表達不同人意見，亦更有趣味，深入淺出。

歷史教科書不時利用漫畫介紹歷史課題，引起思考、討論或解釋觀點，例如解釋晚清列強瓜分中國等，便多用漫畫圖解。

政漫家反駁︰有助深入淺出

更新的《課本編纂指引》特別針對教科書的插圖，中史科編纂指引稱課本中不少漫畫及畫作「有強烈主觀的立場，表達對某史事的觀點不時充滿偏見」，出版社採用時「應特別小心」，並盡量使用歷史照片而「避免使用可能並不持平的畫作」。歷史科編纂指引亦要求出版社使用插圖和資料時，要「避免使用帶強烈主觀立場和偏見的材料」。

政治漫畫家vawongsir表示，任何照片和圖像均難避免主觀性，因照片剪裁和拍攝角度亦會反映攝影師主觀想法，而主觀性亦有助表達不同持份者的看法。他認為，歷史照片較強調史料事實，漫畫更有趣味，更能幫助學生理解，「教科書就係深入淺出畀學生明白裏面嘅事實同道理，唔係睇學術嘅歷史書」。

教育界立法會議員葉建源亦指，漫畫雖非全面分析，但一針見血地表達觀點，具有帶動思考和討論的功能，若不准使用漫畫，教學材料將變得貧乏。

資深中史科教師陳志華指出，教育局可在教科書送審程序中向出版社提出問題，現時的教科書中不見有明顯的插圖主觀或帶偏見問題，不明白為何要在指引中特別增加有關內容。