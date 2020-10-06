六大搖擺州分舉足輕重

賓夕凡尼亞州

有20張選舉人票，曾連續20多年是民主黨票倉，直至特朗普上屆以些微優勢勝出後中止。該州社會經濟背景多元，料城市人口較多支持拜登，中西部鄉郊支持特朗普，東北部鄉郊將是決勝關鍵

密歇根州

有16張選舉人票，特朗普上屆僅以約1萬票之差勝出，但中期選舉時共和黨卻在「藍色浪潮」下慘敗。民主黨籍州長因在武漢肺炎爆發時實施封城而觸怒保守派民眾，部份人曾持槍到州議會抗議

威斯康辛州

有10張選舉人票，民主黨上屆沒有重點在此拉票，結果失落這近30年來的票倉，因此今屆在這裏舉行全國代表大會，以表重視。該州基諾沙近期曾因黑人被警員槍擊爆發示威，特朗普和拜登乘這議題拉票

佛羅里達州

有搖擺州中最多的29張選舉人票，過去數十年立場搖擺不定，州內有大量傾向民主黨的拉丁裔民眾，又有很多親共和黨的農民和退休人士，被認為最難預測。很多專家認為特朗普若在該州落敗，就可宣佈敗選

北卡羅來納州

有15張選舉人票，過去近50年是共和黨的票倉，但兩黨差距近年收窄，成為搖擺州，特朗普上屆僅以3%優勢勝出。民主黨籍州長的抗疫政策獲普遍民眾認同，料能為拜登加分

亞利桑那州

有11張選舉人票，是共和黨傳統票倉，但近年有大批拉丁裔和加州居民移入，收窄兩黨差距。特朗普限制非法移民和興建美墨圍牆得到保守派支持，但連番出言侮辱已故參議員麥凱恩卻打擊其支持度

美聯社