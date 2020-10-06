「白居二」吸私樓買家市場 二手居屋7年間樓價勁升116%拋離私樓增幅

新居屋「僧多粥少」，二手居屋是不少港人的上車目標，惟有調查發現，居屋第二市場的樓價升幅「跑贏」私樓，今年6月的二手居屋樓價比由2013年累計升超過一倍，升幅較私樓市場足足多一半。負責調查的公開大學說，升幅是否合理由市場討論，「唔會話係炒得起，係供求問題」。

港府去年宣布公私營房屋供應比例，由6:4改為7:3。香港公開大學人文社會科學院轄下公共及社會政策研究中心，編製「居屋公開價格指數」，蒐集過去15年本地居屋第二市場的成交數據，以最多成交的50個居屋屋苑作為成份屋苑，包括富榮花園、和慈愛苑等，再計算居屋第二市場價格變動。

研究主要追蹤未補地價成交的居屋第二市場，已因補地價的居屋失去折讓，和私人住宅相若。指數計算方法與中原城市指數（CCI）相似，利用回歸分析各屋苑呎價，估算每月成份屋苑的市值，並與基礎月份作對比，計算每月份的屋苑指數。基礎月份設定為2013年1月，因當時政府推出白居二計劃。

結果發現，在2013年之前，反映私人市場的CCI，均較居屋指數低，而且兩者相約。但2013年1月至今年6月，二手居屋市場「跑贏」私樓，累計升幅達約116%；私樓市場累計升幅為約51%，可見兩者升幅差距擴大。同期面積相若的私人市場細單位，升幅約66至72%，二手居屋升勢更為強勁。而2008年出現金融危機，該年私樓跌幅近20%，二手居屋「力保不失」，僅微跌0.88%。

二手居屋有折扣

樓價未必比私樓貴

學院院長兼研究中心主任鄺志良說，因2013年起有「白居二」買家由私人市場轉入二手居屋市場，但二手居屋供應未有增多，所以令二手居屋價格上升。

學院助理教授暨研究員馬耀宗稱，二手居屋因有折扣，樓價較私樓便宜，所以即使二手居屋升幅較私樓多，也未必等於二手居屋樓價較私樓貴。但他說，2013年至今年中二手居屋指數升幅達116%，可理解為其樓價升了116%，認為白居二對資助房屋市場有較大影響。

至於升幅是否合理，馬說交由市場討論，「唔會話係炒起咗，係供求問題」，又指二手居屋比私樓有較多轉售限制，認為居屋指數可讓市民置業前「有跡可尋」，作出最佳判斷。

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