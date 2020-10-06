藏丫叉鋼珠案 差人被指作口供

【本報訊】今月2月，武漢肺炎指定診所選址惹爭議，天水圍有市民堵路縱火。兩天後，警方在區內截獲兩名男學生，指他們將載有鐵丫叉及89粒鋼珠的紙袋放在行人隧道，兩人否認在公眾地方管有攻擊性武器罪受審。警員指兩被告在隧道口放下紙袋後交談了數分鐘，他一直在附近駐足觀察。辯方質疑，警員在書面供詞及記事簿中完全沒提過兩人曾停下交談，質疑他作口供；又指閉路電視片段顯示被告手持直身長方形紙袋，但警方撿獲的卻是打橫長方形。

撿獲紙袋與片段不符

兩被告分別是魏天樂（19歲）和梁皓然（18歲），他們被指於今年2月17日在天水圍天業路行人隧道外犯案。警員陳建鴻供稱，當日凌晨他與同僚乘警車駛經天業路公園停車場時，發現兩被告形迹可疑，當中魏手持一個啡紙袋，梁則手持一個白紙袋。陳於是下車尾隨兩人，女警26768殿後。跟蹤期間，陳發現兩被告在隧道內一同放下紙袋後，交談後離開，未幾他收到女警通知，稱白色袋內有鐵製丫叉、鋼珠等，啡色袋內則有氣油罐、剪刀等，遂上前截查兩人。陳同意從沒在供詞及記事簿提及兩被告交談及他曾觀察，但他否認作口供。

控方播放魏的住所大堂閉路電視片段，顯示兩被告一同離開大廈時，各拿兩個袋。陳供稱，兩人各手持的其中一個紙袋，與涉案兩個紙袋一樣。辯方質疑，片中白色袋是直身長方形，撿獲的紙袋則是打橫長方形；陳同意，但謂「我相信係同一個袋」。

案件編號：TMCC201/20