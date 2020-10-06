青年被指堵路兼藏六角匙 今判更生中心

示威者去年11月在青衣堵路，警方追截時拘捕一名18歲青年，在其褲袋搜出8條六角匙，事後青年血流披面。青年早前經審訊後被裁定管有攻擊性武器及阻礙公眾地方兩罪成立，還柙至今天判刑。裁判官指，維護公眾安全及社會秩序比被告的更生重要，不認為堵路控罪判處羈押式刑罰屬過重，終就兩罪判被告入住更生中心，即至少須拘留三個月。被告下午申請保釋等候就定罪上訴，但遭裁判官拒絕。

被告陳東成（18歲）早前被裁定管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具意圖作非法用途使用，以及在公眾地方造成阻礙兩項罪名成立。控罪指他於去年11月13日在青衣擔杆山交匯處管有8條六角匙，以及與另外約10名黑衣示威者以雪糕筒、磚頭、竹枝等物件堵塞擔杆山路。

辯方今求情指，被告首次考文憑試成績不理想，及後選擇重考，最終如願入讀大學，現有清晰路向，再犯風險低。報告顯示，被告體能不適合進入勞教中心，但建議可判被告入更生中心或教導所。早前報道指，被告現正修讀數據科學學士學位課程。

辯方續指，案件雖涉及公眾地方因素，但案中無人威嚇使用暴力，亦無證據顯示有人因堵路行動而受阻或受驚。案中六角匙在被告被捕時仍在褲袋內，沒被拿出使用過，亦對公眾無威脅。辯方認為，本案屬同類案件中較輕微情況。由於教導所羈押時期一般較長，故希望按報告建議判入更生中心。

裁判官彭亮廷指，阻街控罪最高罰款5,000元及判監3個月，一度考慮就阻街罪判入更生中心會否過重，惟最後根據案例指，判刑須顧及案件背景和阻嚇作用等。裁判官認為，維護公眾安全及社會秩序的重要性，較被告的更生需要為高，故認為感化或罰款等的非拘禁式刑罰均不適合，最終判被告入更生中心。

裁判官彭亮廷早前裁決指，根據被告當日的裝束、以及將六角匙藏於褲袋而非背囊內，顯然是需要時隨時可用；至於辯方指被告被捕後血流披面，質疑警方濫捕，彭官認為是被告反抗掙扎造成，沒有不合理之處，最終裁定罪成。

【案件編號：WKCC1162/20】

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