Superdry海運大廈分店簽約後從未交租 業主興訟追討

早前傳出迫員工「負鐘」扣薪的連鎖時裝集團Bauhaus，繼早前圓方分店遭業主入稟追租後，旗下服裝品牌Superdry位於尖沙嘴海港城海運大廈的分店昨亦被商場業主入稟，指集團簽訂合約後隨即欠租，現追討欠租連雜費共逾72萬元。

原告是海港城海運大廈三樓20A舖的業主LCX Limited，被告是Bauhaus Super Limited，而涉案舖位為服裝品牌Superdry的分店。

入稟狀指，與訟雙方於今年5月簽訂1年租約，被告以月租12.4萬港元，租用海運大廈3樓舖位，售賣男女時裝及飾物。另外被告亦要支付宣傳費、冷氣費及管理費等。

惟原告指，被告自租約生效至今從未繳付租金，原告遂興訟追討被告欠交的5月至9月份租金連雜費共72.2萬港元，並要求被告交吉舖位。

【案件編號：HCA1701/20】

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