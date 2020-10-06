海天堂龜苓膏無冷凍送至分店 老闆認有發霉問題

《蘋果日報》於2013年曾報道連鎖店海天堂疑將發霉龜苓膏清洗後出售，報道更包含職員疑似清洗霉菌的片段。海天堂隨即入稟高等法院，控告向《蘋果》爆料的公司前股東蔡國強誹謗。海天堂老闆吳耀明今午出庭作供，承認案發時以冷凍貨櫃車將龜苓膏由惠州廠房送至粉嶺貨倉，及後由普通貨車送到各門市。他亦承認在2013年之前，確有龜苓膏發霉的問題。

吳耀明今午作供時透露，海天堂於2012年在內地約有100間分店，當時與被告蔡國強、堂弟吳錫隆等合作經營，被告負責廣告推廣，每月可分18%利潤，約有60至70萬元。吳透露，海天堂自2000年起將生產線移往內地惠州，每日可產4萬至5萬盅龜苓膏。由於產品沒有添加防腐劑，所以製成後要放入凍櫃，否則容易變質或發霉。

吳解釋，由於貨物送往香港須申請報關，故龜苓膏需在廠房冷凍一至兩天才可運到香港。辯方問冷藏期是否試過長達四天，吳坦言：「唔會排除，有時有阻濟，但通常一兩日。」

辯方指龜苓膏由冷凍貨櫃車從惠州廠房送至粉嶺貨倉，及後則由普通貨車送到各門市，遂問：「貨van冇冷凍設備？」吳回應：「唔同意，因為佢個冷氣開好大。」辯方指廠房冷櫃溫度約攝氏4至8度，問：「開幾大冷氣，都唔會4至8度掛？」吳同意，並補充指現時送貨的貨車已有冷凍設備，「與時並進」。

有龜苓膏被太陽照射約20分鐘才送往分店

辯方及後展示《蘋果》一篇名為「內地存放四日再運港」的報道，內容提及龜苓膏送抵粉嶺貨倉後，盛載多盅龜苓膏的膠盤擺放在冷藏庫外的空地，無人看管，被太陽照射約20分鐘後，才陸續送到各分店。吳起初指報道內容失實，又謂相信只是空瓦盅，否則「唔應該擺咁耐」，惟吳後來承認不清楚報道所指當天的實際情況。

吳承認龜苓膏由粉嶺貨倉運送到各分店期間，並無冷藏，但強調時間很短。惟法官陸啟康質疑：「短極都個幾鐘喎，塞吓車由粉嶺去到銅鑼灣，塞少少都個幾鐘喇？」吳稱這是慣常做法，若有問題早已停止運作，又稱司機會與分店員工夾時間，「實際時間好短」。陸官又問：「呢啲嘢食落口，如果中間冇冷凍，啲人又買外賣，食落口可能出事？」吳同意。

辯方指出，其實在2013年前，龜苓膏發霉是很普遍的問題，吳則謂：「冇防腐劑嘅產品呢，係有嘅。」陸官追問，若冷凍便沒有問題，吳同意。陸官又問吳，曾否進行實驗測試龜苓膏在常溫下放置多久會變壞，吳解釋謂用塑膠密封包裝、經過高溫消毒的龜苓膏可常溫放置，但瓦盅則不可常溫。陸疑惑地表示：「我淨係見過瓦盅。」

吳未完成作供，聆訊明天繼續。

【案件編號：HCA1755/13】

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