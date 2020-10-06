九華徑新村寮屋戶與業主現糾紛遭入稟收地

美孚九華徑新村多名寮屋戶與遠東實業旗下公司簽訂使用土地協議，惟兩年期限未完，今年2月寮屋戶卻接到業主通知，以地政總署要求清拆為由，提出收回土地。受影響寮屋戶擔心遭迫遷。業主昨採取行動，入稟區域法院要求收回寮屋，並限令三名寮屋戶若未能於命令發出後14天內交還建築物，業主有權進入建築，同時禁制涉案寮屋戶再進入相關地段範圍。

原告茘園遊樂公園有限公司及Cornhill Enterprises Limited，皆與邱德根家族有關，前者為遠東酒店實業旗下公司。

涉案地段位處茘枝角九華徑村，有關使用協議共3份，首份由茘園遊樂公園有限公司於去年11月1日與被告何麗簽訂，訂明兩年期內以每月600元出租其中一個地段的使用權予何。另兩份使用協議則由Cornhill Enterprises Limited於今年1月1日分別與杜文慧和謝耀庄簽訂，同樣為期兩年，月租500元，可使用三個地段。

入稟狀指，協議條款訂明，各被告知悉原告是有關地段的合法及註冊業主，並放棄申請逆權侵佔的權利。此外，條款又規定，倘原告收到政府就地段上建築物發出拆卸令的通知，則使用協議即時終止，須交還有關建築物予原告。

原告指，今年1月7日收到地政總署通知，指該地段違反政府地契，出現搭建物，要求原告糾正拆除。原告遂分別於今年2月至4月間透過律師去信各被告，知會協議即時終止，並限令被告7天內交還建築物，以便清拆。惟被告並未照做，至今仍佔用建築物。

原告為此入稟，要求被告交還建築物空置管有權，並頒令被告倘未能於命令發出14日內交出建築物，原告可進入收回並拆除及丟棄任何遺留物品。原告同時要求頒下禁令，禁止被告或其租客等人進入地段範圍，以及為佔用地段一事向原告賠償。

【案件編號：DCCJ5332-34/20】

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