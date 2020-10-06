瓏門不獲發保就業基金 尖嘴紅磡2分店需結業 張俊傑向支持者致歉

「港版國安法」實施前宣佈退出「黃色經濟圈」的瓏門冰室負責人張俊傑今日（6日）傍晚在餐廳facebook專頁透露，在尖沙嘴的瓏門Cafe及紅磡冰室分店將結業。張俊傑在帖文直言，受武肺疫情影響、食材成本高昂、業主堅決拒絕減租，加上政府拒絕向瓏門冰室發放保就業基金等情況下「瓏門冰室捱不住了」，其中紅磡分店將營業至本月16日。

張俊傑又稱，未來需大幅改革人事制度，盼短時間內令餐廳財務狀況變得穩定健康，故未必能如以往般「幫助太多手足」，向支持者致歉。

張俊傑：瓏門冰室捱不住了

瓏門冰室負責人張俊傑在Facebook出結業啟事，指尖沙嘴瓏門Cafe及紅磡的瓏門冰室分店「要跟大家道別了」，又形容是沉重決定。

他坦言，過去一年承蒙港人厚愛，令瓏門冰室在短時間內成功擴張到8間分店，但「創業難、守業更難」，受武肺疫情影響，加上食材成本高昂、業主堅決拒絕減租、政府拒絕向瓏門冰室發放保就業基金，以及遭無理抹黑等情況下，「瓏門冰室捱不住了」。

「過往我們或許真的幫得太盡，導致自己焦頭爛額」

他坦言，「一直不敢告急」，因疫情下仍然有很多小店在堅持，而刊登結業啟事，只希望向支持者、食客交代瓏門的困境及未來路向。

張俊傑又稱，為了令餐廳財務狀況變得穩定健康，將大幅改革人事制度。而瓏門冰室短時間內未必能如以往般「幫助太多手足」，向支持者致歉，「過往我們或許真的幫得太盡，導致自己焦頭爛額，現時我們真的需要歇息一下，還原基本步，等待奇蹟的出現。」

雖然兩間餐廳要結業，但張俊傑稱，「理工大戰、一起在瓏門趕走藍絲、尖沙嘴街頭出生入死的日子，牢牢記於腦海，希望在其他分店再次碰上你們，亦希望在不久的將來，我們能夠在街頭、甚至煲底下相聚。」

《蘋果》正聯絡張俊傑查詢有關政府拒發放資助的原因，以及尖沙嘴分店結業的日期，有待回覆。

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